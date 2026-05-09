Teqîna palgeheya rafîneriyê ya Amerîkayê di nav krîza enerjiyê de + Vîdyo

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA Di dema ku Dewletên Yekbûyî hîn jî bi encamên zêdebûyî yên şerê li dijî Îranê û krîza enerjiyê ya belavbûyî re têkoşînê dike, palgeha rafîneriyê ya "Şalmêt" (Shalemte) li wîlayeta Lûîzyanayê, êvara roja Înê bi dema herêmî bi rengekî ecêb teqiya.
Medyayên Amerîkî ragihandine ku tundiya teqînê bi qasî bûye ku malên bi çend kîlometreyan dûrî wê cihî hejiyane û niştecîhên deverên derdorî tirsandiye.
Li gorî wêne û vîdyoyên ku di torên civakî de hatine weşandin, stûnên dûmanê yên reş ên mezin û belavbûna agirî, ezmanê herêmê girtibû û hêzên alîkariyê bi saetên dirêj ve bi vemirandina agirî re mijûl bûn. Hin ragihandin dibêjin ku xerîdarên xwaringeh û navendên bazirganî yên derdorê jî bilez cihê vala kirine. Heya niha hûrgiliyên rast ên ziyanên mirovî yên muhtemel ên vê bûyerê nehatine weşandin.
Li gor ragihandina medyayan, palgeha rafîneriyê ya Şalmêt ku yek ji şeş palgehên rafîneriyê yên xwedîtiya şirketa enerjiyê ya «PBF» tê hesibandin, rojane bi qasî 185 hezar bermîl nefta xav dişoxilîne û yek ji navendên girîng ên dabînkirina sotemeniyê li başûrê Amerîkayê ye. Ev palgeha rafîneriyê di heman demê de dihat ku di demeke nêzîk de dest bi hilberîna rojane 20 hezar bermîl sotemeniya dîzelê ya vejênbar bike; projeyeke ku rayedarên Amerîkî wekî beşek ji bernameya kêmkirina zexta bazara sotemeniyê ji wê re digotin.
Bûyera dawî di rewşekê de rû dide ku bazara enerjiyê ya Amerîkayê ji ber têkçûna rêyên veguhastina neftê û zêdebûna tansiyonan li Kendava Farsê, bi zextekê bêhempa re rû bi rû maye. Kêmbûna têketina nefta xav a giran a ji palgehên rafîneriyê yên Amerîkayê re bûye sedema ku gelek ji van tesîsan bi kapasîteya herî zêde ya xebatê bixebitin; mijareke ku li gor pisporan, îhtîmala têkçûna teknîkî û rûdana teqînê li binesaziyên kevn bi giranî zêde kiriye.
Krîza sotemeniyê li Amerîkayê kûrtir dibe
Di heman demê de ku kapasîteya palgehan (rafîneriyan) kêm dibe, bihayê sotemeniyê li wîlayetên cihê yên Amerîkayê bûye xwedî rêçeyeke bilindbûnê. Ragihandin nîşan didin ku navgîniya bihayê benzînê li vî welatî digihîje nêzîkî 4.5 heta 5 dolaran her galon û li hin wîlayetan, di nav de Kalîforniyayê, ji sînorê 6 dolaran jî derbas bûye. Analîstên Amerîkî hişyarî didin ku domandina têkçûnê li palgehên rafîneriyê dikare krîza peydakirinê zêdetir bike û zextê li ser xerîdaran bike.
Di nav medyaya Amerîkayê de jî fikarên li ser xisarpezbûna avahiya enerjiyê ya vî welatî zêde dibin. Hin bikarhêner û analîstên Amerîkî bi îşaretekirinê şewatên dawî yên li çend palgehên rafîneriyê yên mezin, tekiyad li ser wê yekê kirine ku pîşesaziya rafîneriyê ya Amerîkayê di «nebaştirîn dema gengaz» de rû bi kêmbûna kapasîteyê bûye; rewşeke ku dikare bandorên aborî û civakî yên berfireh ji bo hikûmeta Waşingtonê re peyda bike.
