ABC: Waşington hîn bersîwana dawî ya Îranê wernegirtiye"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Tora ABC derbarê rûdanên dawî yên têkildarî bersiva Îranê li hember pêşniyara Amerîkayê de ragihand: Waşington hîn bersiva dawî ya Îranê li ser pêşnûmaya têgihiştinê (memorandumê) ku bi armanca bidawîanîna şer hatiye amadekirin, wernegirtiye.
Li gorî ragihandina ABC, niha danûstandin bi navbeynkariya navgînên cihê li ser bidawîanîna şer didomin.
Ev di ber de ye ku «Îsmaîl Beqaeî», berdevkê Wezareta Karên Derve yê Îranê, êvara roja Înê li perava merasîma pîrozkirina şehîd Laricanî û kurê wî li Mizgefta Îmam Sadiq (s.x) ya li Meydana Filistîn a Tehranê, di bersiva pirsyarekê de derbarê bersiva Îranê ji plana pêşniyarkirî ya Amerîkayê de got: «Ev mijar hê jî tê lêkolînkirin û gava ku bigihîje encamê, em ê eşkere bikin.»
Berdevkê sîstema dîplomasiyê li ser hin nûçeyên ku dibêjin Amerîkayî ji bo ku Îran bersivê bide vê planê, muhletek diyar kirine, wiha got: «Wek ku min destnîşan kir, ev mijar hê jî tê lêkolînkirin û em karê xwe dikin û bala xwe nadin van muhletan.»
Di heman demê de rojnameya Wall Street Journal, medyayeke din a Amerîkî, îdîa kir: «Danûstandinên Amerîka û Îranê dikare hefteya bê li Îslamababadê ji nû ve dest pê bike.»
Wall Street Journal îdîa dike: «Îranê ji bo cara yekem amadehiya xwe ji bo nîqaşkirina li ser bernameya xwe ya nukleerî diyar kiriye.»
Ev rojname nivîsiye: «Hîn hûrgiliyên derbarê dema rawestandina berhevkirina (enrîkî) an jî derxistina uranyûma berhevkirî ne diyar in.»
