Berdevkê Hizbullahê: "Eger Dewleta Libnanê soza çekên berxwedanê jî bide Îsraîlê, ew nikare wiya bike"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"El-Hac Hesen ji El Cezîre Mubaşir re got: "Eger danûstandinvanê Libnanî soya çekên berxwedanê daye, divê bizanibin ku ew nikarin wiya bikin."
Di heman mijarê de, nivîsgeha serokwezîriya Libnanê ragihand: "Newaf Selam (serokwezîr) li ber sefera xwe ya navenda Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (Washingtonê) bi balyoz Simon Kerm, serokê heyeta danûstandinên Libnanê bi Îsraîlê re, hevdîtin kir da ku li ser hewldanên domdar ên ji bo bi cih anîna agirbestê biaxive."
Serokwezîrê Libnanê çend saet berê ji El Cezîre re gotibû: "Çavdêriya danûstandinan li gor dîtina me dê bibe sedema bidawîanîna rewşa pevçûnê di navbera Libnan û Îsraîlê de."
Selam anî ziman: "Em di hewldana bidestxistina garantiyên Amerîkayê de ne ku dê bandorê li vegerandina serweriya Libnanê û tendiristiya axa wê bike."
Serokwezîrê Libnanê di dewamê de diyar kir: "Lubnan qebûl kir ku ev mijar bi cih bîne ku dewlet tenê aliyê danûstandinê ye bi navê xwe bi rêya saziyên qanûnî, lê ev nayê wateya ku ji rêveçûna danûstandinên Îslamabadê bandor lê nebe."
Selam destnîşan kir: "Em bi sînordarkirina çekan bi destên hêzên dewletî ve li gor biryarên kabîneya hikûmetê disekinin."
