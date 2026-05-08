Hişyariya berpirsên Îsraîlî li hember xetera balafirên bêmirov yên FPV; "Ev balindeyên biçûk F-35'ên Hizbullahê ne"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — "Dawid Azûlay", serokê meclisa herêmî ya bajarokê El-Mutilla (nêzî sînorên Libnanê), di hevpeyivînekê de bi kanala 13'an a Îsraîlê re, bi destnîşankirina bikêrhatî û bandora van balindeyên biçûk ên teqemenî got: "Balafirên bêmirov yên FPV yên Hizbullahê, F-35'ên wan in."
Di heman demê de, "Alon Davidî", şaredarê Sedîrotê, got: "Ez nizanim heke hezar balafirên bêmirov yên barkirî bi madeyên teqemenî ji Xezeyê werin avêtin ser me, dê çi bibe."
Zirarên gelek ên artêşa Îsraîlê di êrîşa balafirên bêmirov ên Hizbullahê de
Di berdewamiya zirarên ji êrîşên balafirên bêmirov ên Hizbullahê de, artêşa Îsraîlê îro Înê ragihand: "Du leşker piştî lêxistina rasterast a balafirekê bêmirov a barkirî bi madeyên teqemenî li Ras El-Naqûre birîndar bûn ku rewşa yek ji wan giran e."
Di bûyerekê cuda de li başûrê Libnanê, leşkerekî sêyem jî piştî ku herêmek ku hêzên Îsraîlî tê de çalak bûn ji aliyê balafirekê bêmirov a barkirî bi madeyên teqemenî ve hat armancgirtin, ziyanên navîn girt.
Kanala 15'an a Îsraîlê ragihand: "Hizbullahê dîsa bi balafirekê bêmirov a barkirî bi madeyên teqemenî li hundirê Îsraîlê êrîşek pêk anî û çend leşker birîndar kirin."
Ma'ariv: Balafirên bêmirov ên Hizbullahê Îsraîlê fikar kirine û ji gihîştina wan ê Rojavayê Çem ditirse
Rojnameya Ma'ariv berê di raporekê de ji fikara zêdeyî di nav avahiya ewlekariya Îsraîlê de li ser zêdebûna bikaranîna balafirên bêmirov ragihandibû û zêde kir: Ev gef niha bi eniya bakur ve sînordar nîne.
Ev rojnameya Îsraîlî diyar kir: Bikaranîna balafirên bêmirov ên bi kabloya fîberê ya optîk li hemberî hêzên Îsraîlî û bajarokên sînorî yên başûrê Libnanê, fikara Îsraîlê ji belavbûna vî corî gefê ber bi Rojavayê Çem û çêkirina astengiyên ewlekariyê yên berçav ji bo herêmên fireh li hundirê Îsraîlê zêde kiriye.
Li ser van balindeyên biçûk ên teqemenî çi dizanin?
Balafirên bêmirov ên bi kabloya fîberê ya optîk, bi kabloyekê pir zirav, ziravtir ji têla masîgiriyê, ve girêdayî ne. Ev têla nexuyayî ji qonaxekê mezin derbas dibe û dikare dirêjahiya wê heta 50 kîlometreyan be. Tevî giraniya xwe ya sivik, sînyalên kontrolê û vîdyoya bi kalîte bilind bi leza ronahiyê û bêyî pêlên radyoyê yên ku ji aliyê radarên balafirên bêmirov ve bêne nasîn, raguhêz dike.
Ev cor balindeyê bêmirov cara yekem bi berfirehî di şerê navbera Rûsya û Ukraynayê de hat bikaranîn. Di destpêkê de, menzîla wan bi nisbetî kurt, di navbera 10 û 12 kîlometreyan de bû, lê paşê heta 30 kîlometreyan zêde bû. Îro, hin balafirên bêmirov bi saya kabloya fîberê ya optîk, menzîla wan ji 60 kîlometreyan zêdetir e.
Çavkanî: al-Meyadîn
Your Comment