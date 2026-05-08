Beqaîî li dijî Amerîkayê: Gotinên tevlihev û bêserûber nikarin rastiyên li meydanê biguherînin

Li gor ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (silamê Xwedê li wan be) ) — ABNA —Îsmaîl Beqaî, berdevkê Wezareta Derve ya Îranê, di peyamekê li ser toriya X (Twittera berê) de, li hemberî destdirêjî û tevgerên leşkerî yên dawî yên Amerîkayê û pey re gotinên bêhurmet ên berpirsên Amerîkayê li ser Komara Îslamî ya Îranê, nivîsî: "Xwenvedanên şevane û etîketên sadeperistane yên wekî 'leke/zelke sivik', nikarin şerma mezin a ku berhema xirabîhesabî, çavbirçîtî, bêberpirsiyarî, qanûnşikandinî û xweperestî ye, tamîr bikin."
Wî domand: "Encamên van serpêhatiyên bi hewes û tevgerên qebe niha ji bo her kesî diyar bûne û tîtên tevlihev û bêhiş êdî tu bandorê li rastiyan nahêlin, her çend hin kes her ku di heriya xweya xweçêkirî de zêdetir diherikin, di rastdarckirina wê de afirandetir dibin."
............
Dawiya peyam /
Etîket: Îsmaîl Beqaî, Amerîka
Berdevkê Wezareta Karên Derve, di peyamekê de li ser Tora X, bertek nîşanî êrîş û tevgerên leşkerî yên dawî yên Amerîkayê û gotinên bêaqil ên rayedarên Amerîkî yên li dijî Komara Îslamî ya Îranê da.
Li gor ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (silamê Xwedê li wan be) ) — ABNA —Îsmaîl Beqaî, berdevkê Wezareta Derve ya Îranê, di peyamekê li ser toriya X (Twittera berê) de, li hemberî destdirêjî û tevgerên leşkerî yên dawî yên Amerîkayê û pey re gotinên bêhurmet ên berpirsên Amerîkayê li ser Komara Îslamî ya Îranê, nivîsî: "Xwenvedanên şevane û etîketên sadeperistane yên wekî 'leke/zelke sivik', nikarin şerma mezin a ku berhema xirabîhesabî, çavbirçîtî, bêberpirsiyarî, qanûnşikandinî û xweperestî ye, tamîr bikin."
Your Comment