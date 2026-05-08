Rapora îbranî ji hêrsa Tel Avîvê li hemberî Erebistana Siûdî û fikarên liser peymana Waşington-Tehran

Li gor ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (silamê Xwedê li wan be) – ABNA – Rojnameya îbranî Yediot Aharonot di raporekê de ji zêdebûna fikaran û nakokiyan li Tel Avîvê li ser rêveçûna danûstandinên di navbera Amerîka û Îranê de ragihand û nivîsî: berpirsên siyonî ji îhtîmala pêkhatina tiştê ku wan bi navê "peymana xerab" bi nav kiriye, fikar in; peymanek ku li gor vê rojnameyê dikare bi milyaran dolaran bide destê Îranê.
Li gor Yediot Aharonot, nirxandinên ku di civîna kabîneya siyasî-ewlekariya rejîma siyonîst de hatine pêşkêşkirin, nîşan dide ku Trump vegerandina şerî wekî "biryara dawîn" dibîne û meyla wî ya vegerê li pevçûnê nîne. Di heman demê de, berpirsên Îsraîlî fikar in ku her peymaneke muhtemel, mesela mûşekên balîstîk ên Îranê paşguh bike û di heman demê de bibe sedema derzîlêdana çavkaniyên darayî yên berfireh bo Tehranê.
Ev rapor dibêje ku Tel Avîv rewşa heyî wekî "xerab" nabîne û dîsa jî pêşîniya xwe ya sereke wekî vegerandina êrîşan û armancgirtina binesazî û santralên Îranê diyar dike.
Hêrsa Tel Avîvê ji helwesta Erebistana Siûdî
Yek ji beşên herî gengeşeyî yên raporê, îşareta nerazîbûna giran a rejîma siyonîst ji Erebistana Siûdî re ye. Yediot Aharonot nivîsî: berpirsên Îsraîlî ji wê yekê hêrs in ku Riyad li pişt perdeyê piştgiriya zextê li Îranê kiriye lê di "kêliya rastiyê" de paşve kişiye. Li gor vê rojnameyê, Siûdî bikaranîna bingeh û esmanê xwe yê ji aliyê Amerîkayê ve, ji ber tirsê bersiva Îranê, sînordar kirine û ev mijar bûye sedema nerazîbûna Tel Avîvê.
Di berdewamiya raporê de tê gotin ku Îsraîl ji peymaneke du-qonaxî di navbera Tehran û Waşingtonê de fikar e; peymanek ku li gor wê, Amerîka dorpêça Îranê kêm bike û beramberî wê, Îran jî sînorkirinên li Tengava Hirmayê rake û paşê danûstandin berdewam bikin. Berpirsên siyonî ditirsin ku ev rêveçûn bi pratîkî bibe sedema kêmbûna zexta aborî li ser Îranê û azadbûna çavkaniyên darayî yên berfireh bo Tehranê.
Idiaya siyonitan a nakokiya bi Amerîkayê re
Yediot Aharonot her wiha bi gotina berpirekî bilind ê Îsraîlî nivîsî: "Em Amerîkayê birêve nabin; di dawiyê de ew li gor berjewendiyên xwe biryar didin." Ev hevok ronîkerê fikara Tel Avîvê ye ku Waşingtonê di dawiyê de peymanekî qebûl bike ku li gor daxwazên rejîma siyonî nebe. Lê belê, berpirsên Îsraîlî bi îdiayê got: hevahengî û danûstandin bi Amerîkayê re dîsa jî berdewam e.
Ev raporê her wiha behsa rewşa Libnanê kiriye û bi gotina berpirekî Îsraîlî nivîsî ku Tel Avîv ji avakirina "kemberekî ewlekariyê" li başûrê Libnanê û hilweşandina gundên Şi nişîncî yên xeta pêşîn razî ye. Ev berpirs gotiye: eger agirbest li heman şertên beriya şer de were sazkirin lê Îsraîl hebûna xwe li başûrê Libnanê biparêze, ev rewş ji nêrîna Tel Avîvê dê "encameke serkeftî" be.
8 May 2026 - 22:45
Rojnameya îbranî Yediot Aharonot ji fikara giran a berpirsên siyonî li hemberî îhtîmala peymanekê di navbera Amerîka û Îranê de û her wiha hêrsa Tel Avîvê ji helwestên Erebistana Siûdî ragihand.
