Mosko piştgiriyê nade pêşnûmeya biryarnameya li dijî Îranê ya Amerîka û Behrêynê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —«Aleksandr Alîmov» Alîkarê Wezîrê Karên Derve yê Rûsyayê ragihand: «Mosko nikare piştgirî li pêşniyara Amerîka û Behreyînê ya ku niha di bin lêkolînê de ye, bike.
Em ji her du aliyên ku di amadekirina pêşnûmeya biryarnameyê de beşdar in, dixwazin ku vê pêşnûmeyê vekişînin.
Êrîşên dubare yên navbera Îran û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi kûrahî balê dikişîne û xemgînker e.»
Dawiya peyamê.
9 May 2026 - 08:26
News ID: 1811631
Source: Tasnim News
Alîkarê Wezîrê Karên Derve yê Rûsyayê di daxuyaniyekê de ragihand ku Rûsya (Mosko) dê piştgirî li pêşnûmeya biryarnameya dijî Îranê, ya ku ji aliyê Dewletên Yekbûyî yên Amerîka û Behreyînê ve hatiye amadekirin, neke.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —«Aleksandr Alîmov» Alîkarê Wezîrê Karên Derve yê Rûsyayê ragihand: «Mosko nikare piştgirî li pêşniyara Amerîka û Behreyînê ya ku niha di bin lêkolînê de ye, bike.
Your Comment