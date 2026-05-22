"Zarok û ciwan divê bi nasnameya neteweyî û sembalên welatê xwe re bên nasîn"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hamid Elametî di merasima eşkerekirina pirtûka "Se Sîn" de, bi destnîşankirina girîngiya vê pirtûkê, wiha got: "Gava ku cara yekem min ev pirtûk dît, ji ber vê aliyî ji min re balkêş bû ku min rastî berhemeke lêkolînî li ser dîroka ala Îranê hat; berhemek ku ji serdema Kawayê Hesinker heta Komara Îslamî ya Îranê, rêça pêşveçûn û serpêhatiya ala welatê me vedibêje."
Wî wiha pê de çû: "Ev pirtûk bi zimanekî xweş û li gorî temenê ciwanan hatiye nivîsandin û hewl dide ku vegêje ku ji bo bilindmayîna vê alayê di dîrokê de, çi xwîn hatiye rijandin û çi fedakariyên hatine kirin."
Rêveberê Giştî yê Saziyê bi gotina ku îro ala Îranê bûye sembola nasnameya neteweyî, wiha got: "Li gelek welatên cîhanê, gel xweziya ala xwe dikin, lê li welatekî bi paşeroj û şaristaniya çend hezar salî mîna Îranê, qîmeta vê sembola neteweyî pir mezintir e; ji ber ku nifşên cuda ji bo parastina wê ragirtine."
Elametî bi spasî ji nivîskar û wênesazê pirtûka "Se Sîn" re wiha got: "Hemîd Gerogan û Mihemed Elî Keşaverz bi lêkolîneke hûr û wênesaziya hunermendane, berhemeke mayinde û biqîmet afirandine ku dikare ji bo ciwanan û heta mezinan jî balkêş û hînker be."
Wî domand: "Ev pirtûk ne tenê berhemeke dîrokî ye, lê hewlek e ji bo vejandina nasnameya neteweyî di nav nifşa nû de; nifşa ku divê li ser dîrok, çand û rehên xwe zanîna xwe zêde bike."
Rêveberê Giştî yê Saziyê bi destnîşankirina rewşa îro ya welêt wiha got: "Bûyerên ku van rojan li welêt diqewimin, girîngiya nasnameya neteweyî û yekgirtina gel ji berê zêdetir eşkere kiriye û ala Îranê îro bûye sembola yekîtî û ragirtina neteweyê."
Elametî herwiha ji beşên cihêreng ên Saziyê yên ku di hilberîna vê berhemê de beşdar bûne spas kir û got: "Rêveberiya Giştî ya Weşanan, Civata Pirtûkê, Cîgiriya Hilberînê û Beşa Bazirganiyê ya Saziyê di hilberîn û weşana vê berhemê de roleke girîng lîstine û encama vê hevkariyê, weşana pirtûkeke hêja û mayinde bûye."
Wî di beşeke din ê axaftina xwe de, beşek ji nivîsa pişta bergê pirtûkê ji bo amadebûnan xwend û got: "Ev ala divê ji nû ve bê nasîn, ev ala divê hertim bilind bê girtin, ev ala divê bê maçkirin û pê bê serbilindî."
Merasima eşkerekirina pirtûka "Se Sîn" roja 31ê Avrêlê 1405 li beşa cêwî ya pêşangeha pirtûka zarok û ciwanan, bi amadebûna komek nivîskar, hunermend, rêveberên çandî û malbatan hate lidarxistin.
Pêşangeha Pirtûka Zarok û Ciwanan bi amadebûna weşangerên warê zarok û ciwanan û pêkanîna programên çandî û hunerî heya 12ê Gulana 1405ê li Navenda Afirandinên Çandî-Hunerî ya Saziya Perwerdehiya Hişî ya Zarok û Ciwanan ku li Kolana Hicab a Tehranê ye, berdewam dike.
Rêveberê Giştî yê Saziya Perwerdehiya Hişî ya Zarok û Ciwanan di merasima eşkerekirina pirtûka "Se Sîn" de got: "Îro ji her demê zêdetir hewce ye ku zarok û ciwan bi nasnameya neteweyî, dîrok û sembalên welatê xwe re bên nasîn."
