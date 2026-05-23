Pêşniyara Çîn û Pakistanê ji bo bidawîkirina şerê li dijî Îranê

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)– ABNA– Tahir Andarabi, bişêwazê Wezareta Karûbarên Derve ya Pakistanê, ragihand ku Çîn piştgirî dike ji hewildanên navbeynkarî yên Pakistanê da ku şer li dijî Îranê bi awayekî dîplomatîk bi dawî bike. Ev pêşniyara hevpar a pênc xalî bi hevkarîya Îslamabad û Pekin hatibû pêşxistin da ku prosesa çareseriyê pêşve bibe.
Li gorî raporta Al Jazîra, Andarabi îro, roja Îniyê, di konferansa çapemeniyê de got ku Şehbaz Şerîf, serokwezîrê Pakistanê, roja Şemî seferê xwe ya fermî bo Çînê dest pê dike da ku li ser pêşveçûnên dawî yên bi armanca rawestandina şer li dijî Îranê bi hevpirsîyarî bike.
Abdurrehman Matar, serê ofîsa Al Jazîra li Pakistanê, got ku bişêwazê Wezareta Karûbarên Derve ya Pakistanê di konferansa çapemeniyê ya li Îslamabadê de li ser pêşniyara hevpar ku ji bo zêdetir ji yek meh berê ji aliyê Pakistan û Çînê ve hatibû destpêkirin axaft. Ev pêşniyar li ser pênc xal ava ye û armanca wê ev e ku şer li dijî Îranê bi rêyên siyasî û dîplomatîk bi dawî bibe.
Wî rave kir ku berpirsê Pakistanî ji nirxandina pêşveçûna gotûbêjên di navbera Amerîka û Îranê de dûr ket û ji danasîna prosesa wekî hêdî an jî zû xwe veşart. Wî destnîşan kir ku Pakistan, wek navbeynkar, nakeve nav detailsên hewldanên aştiyê û agahiyên têkildar bi gotûbêjên berdewam eşkere nake.
“Em ê neketin nav rûbirûbûna bi Îranê re.”
Rojnamevanê Al Jazîra zêde kir ku bişêwazê Wezareta Karûbarên Derve ya Pakistanê her cûre agahî li ser daxwaza Amerîkayê ya têkildar bi bikaranîna erdê an jî hewaya Pakistanê red kir. Wî vê helwestê wek nîşana daxwaza Islamabadê ya ku ji her cûre rûbirûbûna leşkerî bi Îranê re dûr bikeve û rola xwe ya navbeynkar biparêze, nirxand.
Wî destnîşan kir ku Pakistan di vê warê de karên xwe yên dîplomatîk ên giran dom dike; serokwezîrê Pakistanê di vê hefteyê de du telefonpêwendiyên bi Emirê Qeter re kirine, di heman demê de wezîrê karûbarên derve yê Pakistanê jî bi hemîyên xwe yên têkildar, her weha bi hempeşkeşê xwe yê Qeterê û wezîrê şêwirmendî yê karûbarên derve yê Qeterê re axaftin kiriye.
Li gorî van daxuyaniyan, Îslamabad piştrast kir ku hewldanên aştiyê berdewam in û ew ê bi hevkarîya alîyên herêmî û navneteweyî kar bike da ku rêya dîplomatîk biparêze û rê li ber zêdebûna tensiyonê di herêmê de bigire.
Tirs û xemginiyên Pakistanê
Reuters bi veguheztina çavkaniyekî Pakistanî ragihand ku xemginiyên zêde hene li ser bêsebirîya zêdebûyî ya Donald Trump, serokê Amerîkayê, di demekê de ku Islamabad hewl dide peyamên di navbera Tahran û Waşingtonê de zûtir veguhezîne.
Bişêwazê Wezareta Karûbarên Derve ya Pakistanê di derbarê sefera gengaz ya fermandarê artêşa vî welatî bo Tahranê de got ku vê wezaretê li ser tu seferê pêşbînîkirî agahdar nîne û her guherînê dê di demek guncan de were ragihandin.
Çavkaniyekî Pakistanî berê eşkere kiribû ku tu sefera gengaz ya fermandarê artêşê bo Îranê hêj nehatîye dawîkirin û ev bi encama sefera wezîrê hundirê Pakistanê bo Tahranê ve girêdayî ye.
Wê çavkaniyê got ku berpirsên Îranî daxwaz kirine demek zêdetir ji bo nirxandina şertên Amerîkayê di derbarê prosesa gotûbêjan de, di heman demê de şêwirmendîyên siyasî û dîplomatîk di navbera alîyên têkildar de berdewam in.
Di 10ê Gulanê de, Îran bersiva xwe ya ji bo pêşniyara Amerîkayê da ku şer bi dawî bibe bi navbeynkarîya Pakistanê pêşkêş kir, lê Trump di wê demê de wê pêşniyare bi temamî redkirî û ne qebûlkirî da zanîn.
Pêşkêşî:
Pakistan
Çîn
şer li dijî Îranê
şerê Amerîka li dijî Îranê
aştî
Your Comment