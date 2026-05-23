Di civîna taybet a Hecê de, civîna yekitiyê de ev tişt hatin gotûbêjkirin: Beraetkirina Amerîka û Îsraîlê erka hemû misilmanan e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (s.x)– ABNA– Civîna taybet a bi navê "Hec, Cihê Civîna Yekîtîyê" bi saya hewildanên Foruma Cîhanî ya Nêzîkbûna Mezhebên Îslamî, bi axaftina 11 ramanwer û zanyarên cîhana Îslamê ji Îran, Sûriye, Iraq, Îtalya, Behreyn û welatên din pêk hat.Li gorî zanyariyên ku di hundirê pelan de hatine peyda kirin, ev nivîs li ser encamên “Civîneke Taybet a Hecê: Mîadgeha Yekîtî” ye, ku ji aliyê “Komeleya Cîhanî ya Teqribê ya Mezhebên Îslamî” ve hatiye lidarxistin. Di civînê de, zanyar û alimên misliman ji welatên curbecur ên cîhanê, bal kişandin ser girîngiya yekîtiya mislimanan û “berpêdana ji Amerîka û Îsraîlê” wekî erkeke bingehîn a hemû mislimanan destnîşan kirin.
Xalên Sereke:
• Bûyer: Civîneke taybet a Hecê bi navê “Mîadgeha Yekîtî” ji aliyê Komeleya Cîhanî ya Teqribê ya Mezhebên Îslamî ve hatiye lidarxistin. Di civînê de 11 zanyar û alimên misliman ji welatên wekî Îran, Sûriye, Iraq, Îtalya, Bahreyn û hwd. axivîne.
• Peyama Sereke: Peyama sereke ya civînê yekîtiya mislimanan û “berpêdana ji hemû neynetan, bi taybet Amerîka û Îsraîlê” bûye.
• Axavtinên Girîng:
• Seyîd Mehdî Qureyşî (Nûnerê Welayeta Feqîh li Azerbaycana Rojava): Xwestiye ku yekîtî û hevgirtina ku di dema menasekên hecê de tê nîşandan, divê di hemû qonaxên jiyanê de jî bê nîşandan, da ku mislimanan bibin “Ummetekî Yekgirtî”.
• Şêx Ebdullah ed-Diqqāq (Rêvebirê Weqfa Zanîngeha Îslamî ya Bahreynê li Qumê): Hêjayî gotinê ye ku hec hem ji aliyê olî ve pîroz e û hem jî ji aliyê siyasî ve, ku tê de “berpêdana ji neynetan û hegemonyaya cîhanî” cih digire. Ji ber vê yekê, tenê balvirkirina li ser aliyê îbadetê bêyî aliyê siyasî, watedar nîne.
• Îman Mihemed Herb (Lekolîner û Wezîfedarê Dînî yê Lubnanî): Çûye ser gotina Îmam Xumenî, ku bal kişandiye ser berpêdana ji “Şeytanê Mezin” ku îro Amerîka ye, û herwiha ji Îsraîlê, destên wan û hevalbendên wan jî berpêdan hatiye. Armanc ev e ku menasekên hecê bibin nîşaneke yekîtiya îslamî û hemû di berjewendiya dijî hegemonyayê de bibin yek.
• Seyed Ebdullah Esqef (Mamosteyê Lêkolînên Rojhilata Navîn li Îndonezya): Hecê berxwedanê hîn dike. Îslam qebûlkirina neheqiyê qebûl nake. Dîroka pêxemberan şahidiya têkoşîna li dijî desthiladariyê dike. Ji ber vê yekê, têgihîştina rastîn a hecê divê bibe sedema pabendbûneke exlaqî ji bo bindestan û kesên ku hatine marjînalîzekirin. Ew di cîhanekê de dijîn ku bi şer, xizanî, newekheviya aborî, Îslamofobî, krîza exlaqî û serdestiya çandî re rû bi rû ne, û hec dersên girîng dide.
• Mamosta Dr. Ebdulselam Îmamî (Îmamê Înê yê Mexabadê): Sûcên li Xezzeyê, kuştina zêdetirî 72 hezar kesan, şerên li Sûdanê, Lîbyayê, Iraqê, Sûriyê, Yemenê, Somalî, Lubnanê û her weha şerê ku ji aliyê Îranê ve hatiye ferzkirin û dagirkirina Îranê ya ji aliyê rejîma Siyonîst û Amerîkaya cîhanxwaz ve, û kuştina mezinê cîhadvanê cîhana Îslamê û bihûnerê yekîtî û rûmeta ummeta Îslamê, Rêberê Înqilabê Birêz Ayetullah Xamineyî (rehmî) û hezaran şehîdên din, nîşan didin ku felsefeya hecê ew qas ku diviya nehatiye bicîhanîn. Li gorî wî, hec di şert û mercên niha de, di çareserkirina pirsgirêkên cîhana Îslamê de bêbandor e û rolê wê tenê bi pêkanîna menasekên wê ve sînordar maye.
Molawi Ebdulreûf Tawanay (Serokê Weqfa Şehîdan a Efxanistanê): Dîyar dike ku hec divê ruhê tewhîdê (yekparêziya Xwedê) vejîne, rûmeta mislimanan vegerînin, gelên misliman bi hev bixînin û li dijî dijminan yekgirtî bikin. Ew hecê wekî dermanek ji bo birînên cîhana Îslamê û pireke ji bo nûavakirina rûmet, desthilat û nasnameya Îslamî dibîne, lê bi şertê ku misliman felsefeya rastîn a vê erkê fêm bikin û ji bo yekîtî, hişyarî û şaristaniya nû ya Îslamî sûdê jê werbigirin.
• Dr. Howeyde Cebeq (Bijîjk û Çalakvana Çandî ji Îtalyayê): Çaxên hecê wekî rojên hevgirtina gelan, nijadan, etnîkan û çandan, azadbûna ruhan ji koletiya mirovî, teslîmkirina nefesên qure û serbilind, paqijkirina ruhan û vegerandina ber Xaliqê xwe bêyî tu girêdanek bi karên dinyewî dibîne. Ew daxwaza lêkolîna rewşa hecê û pêşxistina destpêşxeriyên bi bandor ji aliyê welatên Îslamî ve dike da ku di pratîkê de bên cîbicîkirin û bi vî awayî hêsankirina vê erkê mezin a olî pêk were. Ew herwiha hecê wekî demeke ji bo hevdîtin, axaftin û danûstandina raya gelan dibîne û wekî cihê herî mezin ê civîna cîhanî ku tê de gel ji her qad û mezhebê di bin ala “Leblebyke Allahumme Leblebyk…” de dicivin.
• Mûnî Edîb (Mamosteyê Zanîngehê û Çalakvana Çandî ji Iraqê): Diyar dike ku cîhana Îslamê îro ji ber nehayîkirina vê sermayeya mezin a Xwedê rastî ziyanên giran hatiye, û civakên Îslamî rewşeke krîtîk û hilweşîner girtine. Ew dibêje ku cîhana Îslamê ji Xwedê dûrketî, bê hay ji rewşa ummeta Îslamê û bê hiş di hember planên dijminên Îslam û mislimanan de ye. Sedem ev e ku armanca hegemonyayê ew e ku navên mislimanan de nakokî û pevçûnan çêbike. Ji ber vê sedemê, Xwedê “berpêdan ji mushrikan” wekî beşek û bingehê hecê daniye. Ew tekez dike ku wezîfeya gelan e ku nêrîna xwe ya dijî dijminên cîhana Îslamê, Amerîkaya ku zarokan dikuje û Îsraîla xwînrijandî, eşkere bikin.
•Hêlîme Sa’diyye (Çalakvana Çandî ya Endonezyayî): Hecê bê piştgiriya Filistînê, heceke kêm dibîne. Ew dipirse kîjan hacî dikare li Arafatê bisekine û lêborînê ji bo xwe bixwaze, dema ku xwîna zarokên Xezzeyê difire ezmanan? Ew bang dike ku ji vê rêwîtiya pîroz peymana yekîtiyê bê çêkirin: berpêdan ji mushrikan û Hizbullayê, dev ji bêexlaqî, fesadî û nakokiyên bêwate di nava refên xwe de berdin. Wê herwiha tekez li ser yekîtiya hemû mujahedan, ji her kom û neteweyekê, li ser bingeha “teveya berxwedanê” û di dawiyê de, li gorî ayetê: “Û hemû bi hev re bibin xwedî yê Xwedê û nebin duparçe.”
• Marî El-Elî (Çalakvana Çandî ji Sûriyê): Dibêje ku hec alîkariya damezrandina hişmendiya kolektîf di ummeta Îslamê de dike, bi awayekî ku misliman hîs dike ku pirsgirêkên mislimanan li her derê cîhanê beşek ji berpirsyariya mirovahî û exlaqî ya wan e. Ji ber vê yekê, hec ne tenê ji bo îbadetekî ferdî ye, lê belê daxuyaniyeke salane ya yekîtî û hevgirtina şaristaniya mislimanan û peyameke cîhanî ye ku tekez dike ku Îslam dînê hevgirtin, aştiyê û edaleta mirovahî ye. Di rewşa ku gotûbêja Îslamofobî li asta cîhanî de zêde dibe, hec dibe şahideke zindî ya hêza ruhî û mirovahî ya Îslamê û delîla vê rastiyê ye ku misliman, her çiqas welat, reng û zimanên wan cuda bin jî, yek ummet pêk tînin ku dikarin xwe bi hev bixin û nasname û nirxên xwe li dijî kampanyayên derewîn û nefretê biparêzin. Hec her tim sembola yekîtiya ummeta Îslamê û qonaxeke cîhanî dimîne ku her sal daxuyaniyê dide ku Îslam dînê rehmet, yekîtî û aştiyê ye.
•Hecetulîslam “Ebdulreza Pûrzehbî” (Nûnerê Welayeta Feqîh li Kurdistanê): Diyar dike ku îro ummeta Îslamê ji her demê bêtir hewcedarê yekîtî, hişyarî û dîtineke zelal e. Dijminên Îslamê bi hemû hêza xwe di qada belavkirina cudahî û nakokiyan de dixebitin. Di van şert û mercan de, sûdwergirtina ji derfeta mezin a hecê ji bo kûrtkirina yekîtî û belavkirina çanda teqribê pêwîstiyeke stratejîk e. Bê guman, eger ummeta Îslamê li ser hevparên xwe bisekinin û xwe bi riya Xwedê ve bigirin, dikarin bi hêzareke ruhî û hevgirtineke mezintir, li dijî planên cudaxwaz ên dijminan bisekinin û ber bi rûmet, pêşketin û bilindbûnê ve gavekê bavêjin.
• …………….
• Dawiya Peyam
Di civîna taybet a Hecê de, civîna yekitiyê de ev tişt hatin gotûbêjkirin:Beraetkirina Amerîka û Îsraîlê erka hemû misilmanan e
Di civîna taybet a Hecê de, civîna yekitiyê de ev tişt hatin gotûbêjkirin: Beraetkirina Amerîka û Îsraîlê erka hemû misilmanan e
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (s.x)– ABNA– Civîna taybet a bi navê "Hec, Cihê Civîna Yekîtîyê" bi saya hewildanên Foruma Cîhanî ya Nêzîkbûna Mezhebên Îslamî, bi axaftina 11 ramanwer û zanyarên cîhana Îslamê ji Îran, Sûriye, Iraq, Îtalya, Behreyn û welatên din pêk hat.Li gorî zanyariyên ku di hundirê pelan de hatine peyda kirin, ev nivîs li ser encamên “Civîneke Taybet a Hecê: Mîadgeha Yekîtî” ye, ku ji aliyê “Komeleya Cîhanî ya Teqribê ya Mezhebên Îslamî” ve hatiye lidarxistin. Di civînê de, zanyar û alimên misliman ji welatên curbecur ên cîhanê, bal kişandin ser girîngiya yekîtiya mislimanan û “berpêdana ji Amerîka û Îsraîlê” wekî erkeke bingehîn a hemû mislimanan destnîşan kirin.
Your Comment