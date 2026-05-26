“Roja Erefe; roja peymana bendetî û hêsiran, rojek ji bo vegerandina mirov bo xwe”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x) – ABNA –Beşê Parêzgehan: Di salnameya giyanî ya misilmanan de, hin roj rengekî cuda digirin; rojên ku deriyên rehma Xwedê ji her demê zêdetir vedibin û mirov fersend dibîne ku di tenêtiya xwe de, dûrahiya di navbera xwe û Xwedayê xwe de kêm bike.
Roja Erefe yek ji van rojên mezin û çarenivîsaz e; rojek ku navê wê bi dua, hêsir, îstîgfar (lêborînxwestin) û hêvî ve girêdayî ye.
Di nehê Zilhicce, roja Erefeyê de, ji bo misilmanên cîhanê cihekî taybet heye. Mîlyon mîlyon mêvanên Xwedê li deşta Erefatê li hev dicivin û bi cilên ihramê, bê cudahî ji cihêbûna etnîkî û zimanî, bi Xwedê re diaxifin.
Li aliyê din, misilmanên ku bextewariya beşdarbûna Hecê nabin jî vê rojê bi dua, rojîgirtin, beyana Qur’anê û xwendina duaya Erefeyê bi bîr tînin.
Roja Erefeyê dikare wekî lûtkeya ruhî di demsala Hecê de bê dîtin; rojek ku mirov ji her demê zêdetir bi lawazî, hewcedarî û biçûkbûna xwe li beramberî mezinîya Xwedê radibe û bi dilekî şikestî rêya tobe û vegerê digire.
Mamoste Seyîd Ehsen Huseynî, Îmam Înî’ya demkî ya Senedecê, di hevpeyvînekê de ligel nûçegihanê "Mehr"ê behsa qenciyên deh roja pêşîn a Zilhicceyê, bi taybetî roja Erefe û Cejna Qurbanê kir û got: Îbadet, rojîgirtin û bexşîn di roja Erefeyê de ji kiryarên herî qenc têne hesibandin.
Wî zêde kir: Rojîgirtina roja Erefeyê di nav Sunetiyan de ji kiryarên pir pêşniyarkirî ye.
Wî bibîr xist: Zanayên Sunetiyan bi îstînada ji hedîsên Pêxember destnîşan dikin ku rojîgirtina vê rojê ji bo kesên ku di merasîmên Hecê de amade nabin, dibe sedema efûkirina gunehên salek berê û salek pêş de. Ji ber vê yekê, li gelek civakên Sunetiyan, Erefe wekî rojek tijî ruhî û amadekarî ji bo Cejna Qurbanê tê nasîn.
Herwiha, zanayên Sunetiyan bawer dikin ku Erefe sembola yekîtiya ummeta îslamî ye; rojek ku milyonan misilman ji mezhep û neteweyên curbecur li deşta Erefatê li hev dicivin û dîmeneke zelal ji wekhevî û hevgirtina misilmanan nîşan didin. Li gorî baweriya wan, peyama sereke ya Erefeyê, vegera mirov ber bi Xwedê ve û bihêzkirina ruhê biratî û hevxemiyê di civaka îslamî de ye.
Erefe û hewcedariya mirovê serdemê bi ruhî
Di cîhana bilez a îroyîn de ku mirov zêdetir ji her demê mijûlî fikrên madî û zextên derûnî ye, bûyerên wekî Erefe dikare bibe fersendek ji bo aramîya hundirîn û nûjenkirina giyanî.
Pisporên kêşeyên civakî bawer dikin ku belavbûna fikar, tenîtî û qeyranên exlaqî di civakên curbecur de, hewcedariya mirov bi ruhîtiyê zêdetir kiriye. Di şert û mercên wiha de, roja Erefeyê dikare bibe bingeh ji bo vegera mirov ber bi nirxên xwedayî û mirovane.
Gelek ciwan jî di salên dawî de pêşwazî li bernameyên ruhî û merasîmên duaên Erefeyê kirine; mijarek ku li gorî pisporan, nîşana birîna nifşa nû ji bo dîtina aramî û maneyê di jiyanê de ye.
Erefe; roja hêviyê
Herçendî Erefe roja tobe û hêsiran e, lê zêdetir ji her tiştî wekî roja hêviya bi rehma Xwedê tê hesibandin. Di çanda îslamî de, tu mirov ji rehma Xwedê bêhêvî nabe û Erefe fersendek e ku bendeyên Xwedê bi dilêkî hêvîdar ber bi doza Xwedê ve vegerin.
Zanayên olî bawer dikin ku peyama herî girîng a Erefeyê, hêvîdarî û bawerî bi kerema Xwedê ye; peyamek ku dikare mirov ji bêhêvîtî, xemgînî û windabûnê xilas bike.
Roja Erefeyê bîranîna vê rastiyê ye ku deriyên ezmanan her dem ji bo bendeyan vekirî ne û mirov her dem ku bixwaze dikare riya vegerê dest pê bike.
