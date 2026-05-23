Înîsiyatîfeke balkêş li Navenda Şîa ya Amerîkayê piştî bûyera San Diegoyê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî agahiyên ku di dest de ne, ev nivîs li ser bûyereke hevgirtinê di navbera civakên olî de li Kalîforniyayê ye. Keşîş “Rebecca Sarah Halvorson” ji Dêra Yekbûyî ya Irvine’ê beşdarî nimêja înê ya Şîeyan li Navenda Zanîna Îslamî ya Orange County bûye. Ev serdan wekî nîşaneke piştgirî û hevgirtinê piştî êrîşa terorîstî ya li ser Navenda Îslamî ya San Diego’yê hatiye dîtin.
Xalên Sereke:
Çalakî: Keşîş Rebecca Sarah Halvorson ji Dêra Yekbûyî ya Irvine’ê (Kalîforniya) serdana Navenda Zanîna Îslamî ya Orange County kir û beşdarî nimêja înê ya şîeyan bû. Wext: Ev bûyer piştî êrîşa terorîstî ya dawî ya li ser Navenda Îslamî ya San Diego’yê pêk hatiye.
Armanc: Armanca sereke ya vê çalakiyê ew bû ku peyamek aheng û piştgiriya hevdu ji civaka mislimanan re were şandin.
Nîşana Piştgiriyê: Keşîş Halvorson di merasîmê de bi dayîna gulikên gul ji jinên nimêjker re, piştgiriya xwe ya sembolîk nîşan da.
Êrîşa San Diego: Li gorî nivîsê, êrîşeke kujer li ser Navenda Îslamî ya San Diego'yê pêk hatiye ku di encamê de pênc kes, di nav de du êrîşkarên ciwan, hatine kuştin.
Hebûna sembolîk a keşeyekî ji Îrvînê li nimêja Îniyê ya Şîe ya Navenda Perwerdehiya Îslamî ya parêzgeha Elanjê IECOC, bi bexşîna kulîlkan ji jinên amade re, piştî bûyera San Diegoyê peyama yekitiya olî û hevgirtina olî li California xurt kir.
