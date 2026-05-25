“Qalîbaf bi serokatiya şandeyeke siyasî û aborî gihîşt Qatarê; mijara sereke: Tengava Hormuz û sermayeyên bloke-kirî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x) – ABNA – Çavkaniyên nûçeyan çend saet beriya sefera Serokê Meclisa Şûraya Îslamî ya Îranê bo Qaterê, di serokatiya heyeteke siyasî û aborî de, ragihandin û eşkere kirin ku gotûbêjên heyeta Îranê bi rayedarên Qaterî ve, bi giranî dê li ser mijara Tengava Hirmiz û ûranyûma dewlemendkirî ya bi asta bilind a Îranê sekinîn.
Navendiya Tengava Hirmiz û Ûranyûma Dewlemendkirî di Gotûbêjan de
Li gorî vê raporê, çavkaniyên agahdar ragihandine ku heyeta Îranê ya bi serokatiya Muhemmedbaqir Qalibaf, Serokê Meclisa Şûraya Îslamî, çûye Duhayê û di vê seferê de, mijarên stratejîk ên bi Tengava Hurmoz û bernameya nukleerî ya Îranê ve girêdayî, dê bêne gotûbêj û nêrîn danûstandin.
Amadebûna Serokê Banka Navendî ji bo Azadkirina Malan
Herwiha medyayê ragihand ku Ebdulnasir Hemedî, Serokê Banka Navendî ya Îranê, beşek ji heyeta ku ji bo gotûbêjkirina azadkirina malên blokekirî yên Îranê li Qeterê, sefer kiriye, pêk tîne.
Piştrastkirina Seferê ji aliyê Rayedarekî Agahdar ve
Rayedarekî agahdar, digel piştrastkirina pêkanîna vê seferê, ji rojnamevanê Îsna re got: "Li gorî hatûçûnên dawî yên rayedarên Qeterî bo Îranê, di nav de sefera heyeta Qeterî ya hefteya borî bo Îranê û hevdîtina wan bi Seyîd Ebas Ereqçî, Wezîrê Karên Derve re, di berdewamiya danûstandinên dualî de, heyeta Îranê ya bi serokatiya Qalibaf seferî Duhayê kir."
Wî got: "Tê pêşbînîkirin ku di vê seferê de, yek ji mijarên sereke, mijara gotûbêjên Îran û Amerîka û hewldanên Qeterê yên ji bo alîkariya bidawîanîna şer li herêmê be."
