“Şanaziya şînê di Mizgefta Kûfeyê de; merasîma salvegera şehadeta Mislim bîn Eqîl (silav li ser be) + wêneyan”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x) – ABNA –Li gel hatina salvegera şehîdbûna Hz. Muslim bin Eqîl (s.x.), balyozê wefadar ê Îmam Huseyn (s.x.), Mizgefta Mezin a Kûfeyê bû mazûvanê komêşa pir mezin a ziyaretvan û şînwaran ku ji bo pêşkêşkirina sersaxiyê û bicihanîna merasimên olî li vê cihê pîroz civiyabûn. Ev merasîm, ku bi sirûd û sînelêdanê re bû, careke din rûyên evîn û dilsoziya dilşewatên Ehlul Beytê Îsmet û Tewhêtê li cihê ku şahidê pêşîn ê zordariyên Şoreşa Eşûrayê bû, nîşan da û di bajarê dîrokî yê Kûfeyê de atmosferek bi tije manewî û xemgîniyê afirand.
Wêneyên hewayî yên belavbûyî ji vê merasîma olî, mezinahî û wuşeyeta hebûna ziyaretvanên kom li hewş û deriyên Mizgefta Cami’a(mazin) Kûfeyê û kolanên derdorê bi awayekî rast nîşan dide. Ev dîmenên hewayî, ku komêşa bi reş li xwe kirî di çarçoveyekî yekgirtî de xêz kirine, digel ku berbelavbûna merasîmê nîşan dide, li ser cihê taybet ê vê mizgeftê wekî yek ji girîngtirîn navendên kombûna olî li Iraqê jî tekez dike; merasîmeke ku tevî qerebalixiya xwe, bi rêkûpêkî û wuşeyeteke taybet ji bo mezin yekîna qurbaniyên yekemîn şehîdê bûyera Kerbelayê, pêk hat.
