«Fermandar Qaanî: Berxwedana îro ya Filistîn û Libnanê, wê bibe sedema azadkirina Qudsê»

25 May 2026 - 10:31
News ID: 1818542
Source: kmr.abna24.com
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Fermandarê Hêza Quds a Sipahê Pasdarên Komara Îslamî ya Îranê, bi bîranîna destana 4ê Gulanê (4ê Xordadê) ya sala 2000an a Hizbullahê di dema derxistina rejîma siyonîst ji başûrê Libnanê de, got: Berxwedana îro ya Filistîna delal û Libnana qehreman, wê bibe sedema azadkirina Qudsa Şerîf.

Sardar Îsmaîl Qaanî, Fermandarê Hêza Quds a Sipahê Pasdarên Komara Îslamî ya Îranê, di hesabê xwe yê torên civakî de nivîsî:

«Destana 24ê Gulanê (3ê Xordadê) ya sala 1982an, zemînasazê destana bi rûmet a 4ê Gulanê (4ê Xordadê) ya sala 2000an bû ji bo Hizbullahê qehreman, ya ku rejîma siyonîst ji başûrê Libnanê derxist. Artêşa rejîmê reviya, di halekî de ku bêsîmên wan vekirî bûn û hemû îmkanên wan di çeperan de mabûn.

Berxwedana îro ya Filistîna delal û Libnana qehreman jî, wê bibe sedema azadkirina Qudsa Şerîf.»

