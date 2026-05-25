Gotinên tehdîdkar ên Rubio li ser peymaneke muhtemel bi Îranê re

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlul Bayt (s.x)- ABNA- Li gorî Reutersê, Rubio roja Duşemê li New Delhiyê ji rojnamevanan re îdîa kir ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dê berî ku "vebijarkên alternatîf" binirxîne, her şansek bide dîplomasiyê da ku biserkeve. Wezîrê Derve yê Amerîkayê her wiha diyar kir ku çarçoveyek "nisbeten saxlem" li ser maseyê ye, ku tê de şiyana Îranê ya vekirî hiştina Tengava Deryayê, ketina nav danûstandinên "rastîn, watedar û di wextê xwe de" li ser mijara nukleerî û hewldana gihîştina rêkeftinekê heye. Rubio berdewam kir ku hêviya xwe diyar bike ku danûstandin dê bi ser bikevin û got: "Em hêvî dikin ku em karibin wê pêk bînin."
