Hêsirê ku guneh wî/wê bêdeng (tamirê)dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Noktahevok û şertên feydeya girînê li ser şînî û Azadarîya Îmam Huseyn (S)
Di çavkanîyên gotarî de hadîsên ku diyar dikin ku bi xatirê girînê li ser sersaxiya Îmam Huseyn (S) hemû gunahên kesê têne bexşandin û ew tê bihiştê, hene. Wek nimûne, hadîsa Îmam Riza (S) ku dibêje:
“Ey kûrê Şebîb, heke tu li ser Huseyn girînî heta ku hêsirên te li ser rûyê te bibin, Xwedê hemû gunahên te, biçûk an mezin, hindik an zêde, lêborîn dike.”
Her wiha, hadîsa navdar a Îmam Sadiq (S) jî heye ku dibêje:
“Her kesê ku li cem wî ji Îmam Huseyn were bîranîn û ji çavên wî hêsir bi qasî baskê mêşekê derkevin, xelata wî li cem Xwedê ye, û Xwedê ji bo wî tenê bihiştê razî dike.”
Lê li ber vê neqlên hadîsan, ayetên Qur’anê û hadîsên Ehlibeyt (S) hene ku berpirsiyariya rasterast a her kes ji bo kirinên xwe red nakin. واتە her kirinê baş an xerab ku mirov di vê donyayê de dike, di cîhana din de dibe xwedî cîhatî û mirov êrojekê wê bi şêwaza xeyr an êş bibîne.
Tejgîha kirinên mirov jî yek ji hînên rast û bingehîn ên Îslamê ye. Ev têgih di Qur’an û hadîsan de bi rêjeyek mezin hatiye axaftin. Ev rastî diyar dike ku mirov tu car nikare ji kirinên xwe xilas bibe.
Ji ber vê yekê, meriv dibîne ku ev du cure ayet û hadîs çawa dikarin bi hev re li hev werin?
1. Du dîtinên têkildar bi girînê li ser Îmam Huseyn (S)
Hin kes gotine ku hadîsên ku xelatên mezin ji bo meclîsên sersaxiyê didin, zêdeyî ne û ji hêla “gulât” ve hatiye avêtin. Hin kesên din jî bi aliyê berçavê ve çûn û gotine: heke kes li ser Îmam Huseyn girî, ew xilas e, her çiqas di nav gunah û xeraxtiyê de be. Li gorî wan, derewan, xiyanet, zilm û qeşmeriya mafan hemû bi hêstirê têne şûştin!
Lê her du dîtin jî, yên ku di nav naviya îfrat û tafritê de ne, ne rast in.
2. Têgihiştina şaş li ser şefaat û sersaxî
Hin kes ev weha têgihiştin ku Îmam Huseyn (S) xwe feda kir da ku gunahên ummet bêne bexşandin, wekî Xirîstiyanan ku dibêjin Mesîh bi xaçkirinê gunahên wan paqij kir. Lê ev têgihiştin bi bingehên Dînê re li hev nayê. Li gorî vê şopandina şaş, tê gotin ku Îmam Huseyn û yaren wî ji bo wê mirin da ku mirov di her guneh û zilmê de azad be. Ev yek ne rast e.
3. Şefaat şert û şertên xwe hene
Şefaat bi şert e. Hem gunah, hem kesê ku şefaat jê re tê xwestin, hem jî kesê şefaat dike divê şertên taybet hebin. Zilm û sitem bi tevahî derveyî şefaatê ne. Li gorî Qur’anê, tenê kesên ku gihîştine rewşa razîbûn û îrtizâ û xwedî ahdê Îlahi ne, dikarin bibin xwedî şefaat.
Ev têgeha rast tê wê maneyê ku kesê ku dixwaze ji şefaatê sûd bigire, divê îman, nasîn, qebûlîyeta rastiyê û şertên axlaqî hebin. Heke kesî zilm, serhildan û bezdariyê qebûl kiribe, şefaat nikare wî bê şert û merc xilas bike.
4. Giringiya teqwa û ferzên dîndarî
Noktaeke girîng ev e ku teqwa şertê sereke yê qebûlkirina kirinên dinê ye. Wê demê ku kes ferzên xwe wek namaz, rojî, hacc, zekat, parastina mafê mirovan û hêdî-kirina muharrematê terik bike, tu ameliya mustehab, her çiqas mezin be jî, nikare qezencên têkdayî ji holê rabike.
Lê emelên ferz bi xwe jî xelatên mezin hene. Ji ber vê yekê, kesê ku ferz terik dike û tenê bi girîn û sersaxiyê xwe rizgar dike, têgeha rast a dînî nîne.
5. Berdewamî li ser gunah û lawazbûna dil
Kesên ku bi hêviya ku di meclîsên sersaxiyê de her tiştê wan hatibe jêbirin, berdewam li ser gunahê dimînin, divê bizanin ku têwîîna li ser gunah dikare di dawiyê de şiyana girînê jî ji wan bibe. Çimkî dil qesibandî dibe, û çavê hêsirê zeliq dibe.
«مَا جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِکَثْرَةِ الذُّنُوب»Hadîsa Îmam Eli (S) dibêje: (۱۵)
“Hêsir nixin ne ji ber tiştek din, tenê ji ber sakhbûna dil; û dil sakh nabin ne ji ber tiştek din, tenê ji ber zêdebûna gunahan.”
Her kes dikare piştî gunahê vegere, lê kesê ku li ser gunahê israr dike, şansa wî ya tevbê yekser kêm dibe.
6. Meclîsên Îmam Huseyn wek mekteba guhertinê
Bi hemû şert û mercan re, meclîsên sersaxiya Îmam Huseyn meclîsên guhertina ruhî, perwerdeya axlaqî û paqijbûna nafsê ne. Di wan meclîsan de mirov li ser zûlmê, azadî, fedakariyê, teqwayê û xwe-çarêkirinê dibihîse û xwe bi sîreta Îmam Huseyn re distîne.
Pir kes di van meclîsan de ji gunah veguherîne, li rêya rast vegere û xelas bibe.
7. Xulase
Xulase ev e:
- Girîn li ser Îmam Huseyn xwedî xelata mezin e.
- Lê ev xelat bi şert e.
- Şertê sereke teqwa, parastina ferzan, û dûrbûna ji muharrematan e.
- Zilm, xiyanet û mafxwarin bi şefaat û girînê nayên jêbirin.
- Meclîsên Huseyn mektebên perwerde û guhertina miriyan ne.
Pêvekan
- Bihâr al-Anwâr, Allameh Majlesi, Muhammad Bâqir ibn Muhammad Taqi, Dar al-Ihyâ al-Turâth al-`Arabi, Beyrut, 1404 H.Q., çapê duyem, j. 44, r. 286.
- Her weha, r. 288.
- Al-Kâfî, Kulaynî, Muhammad ibn Yaqub, Weşanxaneya Dar al-Hadîth, Qom, 1429 H.Q., çapê yekem, j. 3, r. 231. Di vê jildê de babek bi navê **Bab al-Ahâdîth al-Mutalliqa bi Mas’alat Tamaththul al-Amâl** heye û tê de hadîsên têkildar bi vê mijarê ji Ehlibeyt (AS) ve hatine vegotin.
- Mînak: ayetên 6, 7 û 8 yên sureya Zelzale:«Yevme’izin yasduru an-nâsu ashtâtan liyuraw a`mâlahum…»û ayeta 30 ya sureya Âl-Îmrân:«Yevme tejidu kullu nafsin mâ `amilat min xeyrin muhdaran…»
- Mînakî ev gotina Pêxemberê Mezin (S):«Ji bo te hevalek heye ku bi te re di gorê de tê definkirin, ew zindî ye û tu mirî yî… ew kiryara te ye.»Her weha hadîsa Îmam Sadiq (AS):«Gava Xwedê mu’min ji gorê rabike, bi wî re temsalkek derdikeve ku pêşiya wî dimeşe… ez ne xweşîyê ku tu li bavêjî bûyim…»
- Âşûrâ: Rûy û Rêyên, Hêz û Encamên wê, Davûdî, Saîd û Rustamnejad, Mehdî, Weşanxaneya Dibistana Îmam Eli ibn Abi Tâlib (AS), Qom, 1388 H.Ş., r. 66.
- Hamasat-e Huseynî, Motahharî, Mortazâ, Weşanxaneya Sadra, Qom, 1371 H.Ş., çapê heştem, j. 3, r. 90.
- Âşûrâ: Rûy û Rêyên, Hêz û Encamên wê, her weha, r. 69.
- «Welâ yashfa`ûna illâ liman irtadâ…» — Tenê ji bo kesê ku Xwedê razî be şefaat dikin.
- «Lâ yamlikûna ash-shafâata illâ man ittakhadha inda-r-Rahmân `ahdâ» — Şefaat tenê ji bo kesê ye ku ji alî Xwedê ve peymanek girtibe.
- Anwâr-e Hidâyat, Majmûa hêviyên exlaqî, Nâser Makarem Shîrâzî, Weşanxaneya Dibistana Îmam Ali ibn Abi Tâlib (AS), 1390 H.Ş., çapê yekem, r. 249 û 250.
- Bihâr al-Anwâr, her weha, j. 36, r. 286.
- Payam-e Îmam Emir al-Mu’minîn (AS), Makarem Şîrâzî, Dar al-Kutub al-Islâmiyye, Tahran, 1386 H.Ş., çapê yekem, j. 14, r. 334.
- Payam-e Qur’an, Makarem Şîrâzî, Dar al-Kutub al-Islâmiyye, Tahran, 1386 H.Ş., çapê nehem, j. 6, r. 403.
- Bihâr al-Anwâr, her weha, j. 67, r. 55.
- Her weha, j. 70, r. 360.
- Âşûrâ: Rûy û Rêyên, Hêz û Encamên wê,
Your Comment