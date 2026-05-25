Qelîbaf ji bo sala heftemîn bû Serokê Meclîsê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di hilbijartina desteya serokatiyê ya sêyem de, Mihemed Baqir Qalîbaf bi piraniya dengên nûneran bû serokê parlamentoyê.
Mihemed Baxêr Qalîbaf di heyama 4 salên parlamentoya 11an û 2 salên parlamentoya diwazdeh de ku sêyem rûniştina wê dest pê kir, serokatiya parlamentoyê kiriye.
Desteya Serokatiya Parlamentoyê 12 kursî ye û ji van 12 kursiyan kursiyek ji bo Serokê Parlamentoyê, 2 kursî ji bo Cîgirê Serokê Parlamentoyê û 6 kursî ji bo Sekreterên Desteya Serokatiyê û 3 kursî jî ji bo Çavdêrên Desteya Serokatiyê hatine veqetandin.
Li gor madeya 12 a rêziknameya navxwe ya parlamentoyê, endamên desteya serokatiya parlamentoyê bo heyama salekê tên hilbijartin û hilbijartinên bê jî di roja hilbijartina desteya serokatiya parlamentoyê de tên kirin.
................................
Dawiya peyamê/
Your Comment