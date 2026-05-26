Berpirsên siyonîst:Divê em şerê berfireh ji nû ve dest pê bikin/Di beramberî her êrîşeke balafirên bêmirov, divê 10 avahî li Beyrûtê bên rûxandin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Li gorî ajansên nûçeyan, wezîrên darayî û ewlehiya navxweyî ya rejîma Siyonîst daxwaza êrîşeke rasterast a li dijî Beyrûtê kirine, weke bersivdaneke li hember êrîşên dronê yên Hizbulah li dijî leşkerên Siyonîst li başûrê Libnanê.
Ragihandinên Siyonîstî eşkere kirine ku di civîneke kabîneya ewlekarî ya Îsraîlê de, ku bi amadebûna fermandarên artêşê çend saetan dewam kir, Benjamin Netanyahû daxwaza pêşkêşkirina çareseriyên berevanî yên bibandor ji bo rûbirûbûna êrîşên dronê yên Hizbulah kir û ji artêşa Îsraîlê xwest ku çareseriyeke guncav ji bo vê metirsiyê pêşkêş bike.
Di vê civînê de, Bezalel Smotrich, wezîrê tundrew ê darayî yê Îsraîlê, got: “Li hember her dronê ku Hizbulah dişîne, divê em 10 avahiyan li Beyrûta Başûr hilweşînin.” Ev pêşniyar ji aliyê Netanyahû ve bi tinazî hat redkirin, ku ew weke pêşniyareke “ne-bicî” dît.
Itamar Ben-Gvir, wezîrê ewlehiya navxweyî yê Îsraîlê, di civînê de got: “Divê em nehêlin ku mijara êrîşa bi dronên kamikaze bibe rastiyeke normal.”
Wî daxwaza girtina tedbîrên wêrtir kir û got: “Naha dem hatiye ku serokwezîrê Îsraîlê ji Donald Trump re bêje ku em ê şerê li dijî Libnanê ji nû ve bidin destpêkirin. Divê em elektrîka Libnanê qut bikin, Beyrûta Başûr dagir bikin û şerê tevahî ji nû ve bidin destpêkirin.”
