Kurdên Sûriyeyê: Şam bi me re lîstikên siyasî dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Partiyên kurdî yên Kurdistana Sûriyeyê bi daxuyaniyek hevbeş nerazîbûna xwe li hemberî terxankirina çar kursiyan ji bo temsîlkirina kurdan di Meclîsa Gel a Sûriyeyê de derbirîn.
Daxuyaniyê de hatibû gotin ku di demeke ku civakên cuda yên Sûriyeyê li hêviya damezrandina hukûmetekê li ser bingeha hemwelatîbûn û beşdariya rastîn in, wisa biryarên ne tenê bersivek ji daxwazên gel ne, belkî berdewamiya siyasetên derxistin û li kêlekêxistinê ne li hemberî kurdan.
Laleyanê wawşokar destnîşan kirin ku sînor kirina temsîliya kurdan bo çar kursiyan ji 210 kursiyên meclîsê, şîpandineke eşkere ya rastiya demografîk e û çavpêçkirina rolekê kurdan li Sûriyeyê wekî yek ji pêkhateyên mîsogehî û rastîn e.
Di daxuyaniyê de hatibû gotin ku Kurd nêzîkê 20% ji nifûsa Sûriyeyê pêk tînin, lêbelê ji beşdariya rastîn di biryardana neteweyî de bêpar in.
