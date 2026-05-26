Kurdên Sûriyeyê: Şam bi me re lîstikên siyasî dike

26 May 2026 - 23:16
News ID: 1819311
Source: Mehr News
De partiyên kurdî yên Sûriyeyê bi daxuyaniyeke hevbeş nerazîbûna xwe li hemberî terxankirina çar kursiyan ji bo temsîlkirina kurdan di Meclîsa Gel a Sûriyeyê de nîşan dan û biryarê wekî “lîstik û xapandineke siyasî” û berevajî rastiya demografîk û siyasî ya welat binav kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Partiyên kurdî yên Kurdistana Sûriyeyê bi daxuyaniyek hevbeş nerazîbûna xwe li hemberî terxankirina çar kursiyan ji bo temsîlkirina kurdan di Meclîsa Gel a Sûriyeyê de derbirîn.

Daxuyaniyê de hatibû gotin ku di demeke ku civakên cuda yên Sûriyeyê li hêviya damezrandina hukûmetekê li ser bingeha hemwelatîbûn û beşdariya rastîn in, wisa biryarên ne tenê bersivek ji daxwazên gel ne, belkî berdewamiya siyasetên derxistin û li kêlekêxistinê ne li hemberî kurdan.

Laleyanê wawşokar destnîşan kirin ku sînor kirina temsîliya kurdan bo çar kursiyan ji 210 kursiyên meclîsê, şîpandineke eşkere ya rastiya demografîk e û çavpêçkirina rolekê kurdan li Sûriyeyê wekî yek ji pêkhateyên mîsogehî û rastîn e.

Di daxuyaniyê de hatibû gotin ku Kurd nêzîkê 20% ji nifûsa Sûriyeyê pêk tînin, lêbelê ji beşdariya rastîn di biryardana neteweyî de bêpar in.

