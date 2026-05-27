Mamosta Restemî: Cejna Qurbanê xweşîya bendeyî û yekîtiya ummeta Îslamê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Senendec - Mamosta Faîq Rostemî got ku Cejna Qurbanê yek ji mezintirîn cejnên misilmanan e û li cem Perwerdigar ji nirxeke bilind xwedî ye.
Ew diyar kir ku her misilmanekî ku xwedîyê şertên darayî ye divê suneta qurbaniyê bi cih bîne û di vê rojê de ji fîqir û hewcedaran re alîkarî bike.
Îmamê Înî ya Senendecê destnîşan kir ku mana menasîka Hecê ya temettû’ê ev e: Mena deşta fedakariyê û dûrbûna ji şeîtan e, û Arefat jî xaka xwedana û şinasa xwedê ye; li wir misilman ji her reng, nijad û qewmê hev dînin da ku bendeyiya xwe li hember Xwedê nîşan bikin.
Mamosta Rostemî got ku wisa civîna mezin û ruhanî di cîhanê de bêhempa ye û peyama yekîtî, hevparî û hezdkirina misilmanan ji bo cîhanê digihîne.
Ew zêde kir ku di hezaran ayetên Quretanê de li ser îhsan, sedaqe, destgirtina fîqiran û alîkariya hewcedaran tekez kirine, û divê hemû kes li hember qeşeyekî lawazê civakê xwe bi berpirsiyarî hest bikin.
Îmamê Înî ya Senendecê her weha ji hewldanên hêzên çekdar ji bo ewlehiya welêt spas kir û got ku gelê Îranê zêdetirî 84 şev û roj meydana yekîtî, hevdemî û yekgirtinê nehêştine, û berpirsiyar divê ji vî gelî re sipasdar bin û ji bo çareserkirina pirsgirêkên wan xebat bikin.
Wî bi peyama Rêberê Bilind a Şoreşa Îslamî ya ji bo merasîmên Heccê yên vê salê ve jî îşaret kir û got ku di wê peyamê de tekez li ser parastina yekîtî û hevbendiya cîhana Îslamê hatîye kirin, û gotina «Allahu Ekber» wek çekeke mezin a gelê Îranê û şifreya serketinê li dijî dijminan hatiye danasîn.
Mamosta Rostemî destnîşan kir ku ummeta Îslamê, ummeta yek e û ummeta Resûlê Xwedê (s.x.a) ye, û divê peyama Qur’anê, yekîtî û birayetiya xwe ji bo cîhanê bigihîne.
Ew zêde kir ku em îro di zanîngeha mezin a Qur’anê de ne; zanîngehek ku tevahî ders, şinasa, mirov-sazî û rêberî ye, û misilman divê ji hînkirinên wê ji bo xweşiya donyayê û axiretê sûd wergirin.
Your Comment