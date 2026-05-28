“Dengê teqînê li bajarê Bender Ebbasê hate bihîstin/ Îdiaya êrîşa Amerîkayê ya li ser bingehên leşkerî”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Berbanga roja pêncşemê, ji aliyê niştecihên herêmî ve hat ragihandin ku li bajarê Bender Ebbasê dengê teqînê hatiye bihîstin.
Li gorî vê raporê, cewherê vî dengî ne diyar e û heta niha tu saziyên fermî der barê sedema van dengan de daxuyanî nedane.
Hin rapor nîşan didin ku parastina hewayî ya bajarê Bender Ebbasê jî, çend deqîqeyan ji bo bersivdayîna li hember armancên dijber, çalak bûye.
Berpirsekî amerîkî di axaftina xwe ya bi ajansa Reuters re got: “Artêşa Amerîkayê balafirên bêmirov ên îranî, yên ku ji bo hêzên amerîkî û hatûçûna keştiyên bazirganî li ser rêyên deryayî gef bûn, xistin xwarê.”
Wî berpirsî her wiha anî ziman: “Artêşa Amerîkayê êrîşên nû li ser yek ji bingehên leşkerî yên Îranê pêk aniye, ku ew bingeh gef bû ji bo hêzên amerîkî û ewlehiya keştîvaniyê li Tengava Hormuzê.”
