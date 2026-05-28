“Firokeyên Amerîkayê çawa firokexaneya Ben Gurîyon xwarin/ Me heta firokeyeke sivîl jî nedît!”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dengên nerazîbûn û hêrsa li nav rejîma sîyonîst, ji ber hebûna berfireh a hêzên leşkerî yên Amerîkayê li firokexaneya “Ben Gurîyon” ku girîngtirîn deriyê hewayî yê navneteweyî yê vê rejîmê ye, roj bi roj bilindtir dibin. Ji destpêka şerê Amerîka û rejîma sîyonîst li dijî Îranê ve, firokexaneya Ben Gurîyon bi pratîkî bûye baregeheke hewayî ya tijî firokeyên sotemenîdanînê (têlêfeyê) yên Amerîkî; heta radeyeke ku rêveberên şîrketên hewayî yên rejîma sîyonîst behsa felcûbûna firînên sivîl û zêdebûna ziyanên xwe dikin.
Li gorî rapora tora “El-Cezîre”, “Yanir Kozîn”, rojnamevanê radyoya artêşa rejîma sîyonîst ku di geştekê de ligel “Îshaq Hertsog” serokkomarê vê rejîmê bû, vegot ku dema li firokexaneya Ben Gurîyon daxistine, wî heta firokeyeke rêwiyan jî nedîtiye û tenê firokeyên Amerîkî li wir hebûne. Wî rewşa dîtî wekî rewşeke “sûreal” (ne rastî) binav kir.
Ev rewş bûye sedema gelek pirsan derbarê pîvanên hebûna Amerîkayê, sedema hilbijartina firokexaneya Ben Gurîyon û encamên aborî, ewlehî û hiqûqî yên vê yekê.
Li firokexaneyê çend firokeyên Amerîkî hene?
Rojnameya “Financial Times” bi lêkolîna li ser wêneyên satelîtê ragihand ku di vê meha mîladî de, herî kêm 50 firokeyên sotemenîdanînê yên leşkerî yên Amerîkî li vê firokexaneyê hatine bicihkirin.
Ev rojname pêvajoya zêdebûna hejmara firokeyan jî şopandiye û nivîsiye: Di destpêka adarê de nêzî 36, di heyama agirbesta destpêka nîsanê de 47 û di hefteya niha de jî 52 firokeyên sotemenîdanînê yên Amerîkî li Ben Gurîyonê hatine dîtin.
Baregeha leşkerî ya “The War Zone” jî ragihand ku beriya destpêkirina şerê li dijî Îranê di meha sibatê de, nêzî 14 firokeyên sotemenîveguhastinê yên Amerîkî, di nav de 9 firokeyên KC-46 û 5 firokeyên KC-135, li rejîma sîyonîst amade bûn.
Bi tijîbûna kapasîteya firokexaneya Ben Gurîyon, 12 firoke bo firokexaneya “Ramon” li başûrê axa dagirkirî hatin veguhestin û qeyran gihîşt wir jî. Financial Times dibêje, ev firokexane heta nîsanê hema bêje vala bû, lê piştre herî kêm 10 firokeyên sotemenîdanînê yên Amerîkî li wir hatin dîtin.
Beşa daneyên vekirî ya “El-Cezîre” jî bi analîzkirina agahiyên “Flightradar24” ragihand ku ji 142 firokeyên li firokexaneya Ben Gurîyon, 46 firoke leşkerî yên Amerîkî ne. Ev firokeyên Amerîkî nêzî %32.4ê tevahiya firokeyên li Ben Gurîyonê pêk tînin, hejmarek ku ji firokeyên şîrketa îsraîlî ya “El-Al” (ku 26 firoke ne) jî zêdetir e.
Çima Ben Gurîyon hat hilbijartin?
Derbarê hilbijartina firokexaneya Ben Gurîyon de du şîroveyên sereke hene; yek sedemên lojîstîkî û ya din jî zirardîtina baregehên leşkerî yên rejîma sîyonîst e.
Malpera “Army Recognition” şirove kiriye ku firokexaneya Ben Gurîyon ji ber cihê xwe yê stratejîk, rêçên (bandên) dirêj, kapasîteya bilind a depokirina sotemeniyê û girêdana guncav a bi pergalên fermandariyê yên rejîma sîyonîst, hatiye hilbijartin.
Di beramberî vê de, serleşker “Mihemed Ebdulwehed” û lêkolîner “Osame Xalid” di hevpeyvîna bi tora El-Cezîre re bawer dikin ku bikaranîna firokexaneyên sivîl nîşana zirar û qelsiya kûr a baregehên leşkerî yên rejîma sîyonîst e, wekî baregehên “Nevatîm” û “Tel Nof” ku di êrîşên Îranê de ziyan dîtine.
Di her rewşê de, girîngiya van firokeyan zelal e. Ji ber ku fîloya sotemenîdanînê ya Amerîkayê, kapasîteyeke du qat ji şiyana hêza hewayî ya rejîma sîyonîst ava kiriye. Vê rejîmê tenê 7 firokeyên kevn ên KC-707 di destê xwe de hene.
Ev kombûna berfireh her wiha di lûtkeya şerê li dijî Îranê de di meha adarê de, zêdetirî 2.5 milyon kîlogram sotemeniya hewayî dabîn kiriye.
Xercê giran ji bo beşa sivîl
Di rûvê de, pirsgirêka Ben Gurîyonê dibe ku tenê wekî pirsgirêkek rêveberî an jî operasyonî xuya bike, lê amar nîşan dide ku krîz gelek qûntir e.
Li gorî daneyên firokexaneya Ben Gurîyon di meha Nîsanê de, hejmara rêwiyan hema hema kêm bûye û gihiştiye nêzîkî nîv mîlyon kesan, ku li gorî salek berê ji 73% zêdetir kêm bûne.
Di vê firokexaneyê de her wiha firînên navneteweyî 66.67% û barguhastina barê 26.8% kêm bûne. Şîrketa El-Al jî 68% ji rêwiyên xwe winda kiriye û raporan nîşan dide ku 200 karmendên vê şîrketê hatine şandin ser betalan bê mûce.
Krîza bingehîn vegerîye ser kêmbûna cihên parkkirina firokeyan li firokexaneya Ben Gurîyonê. “Uri Sirkis”, rêveberê giştî yê şîrketa hewayî ya “Yisrair”, di komîteya aborî ya Knessetê de got ku bi şîrketa wî re tenê çar cihên parkkirina şevê hatine dayîn, di dema berê de lê 17 cihan hebûn.
Wî rave kir: “Dema cih ji bo parkkirinê tune be, me neçar dimînin ku firokeyê li Romê bicîh bikin û bernameya firînê bi awayekî berevajî meş bînin.”
Şîrketa El-Al jî neçar bûye beşek ji fîloya xwe li Yûnanistan û Qibrisê bicîh bike.
“Firokexaneyeke leşkerî”
“Şmuel Zekai”, serokê Rêxistina Hewansazî ya Sivîl ya rejîma sîyonîst û generalê berê yê artêşa vê rejîmê, yek ji dengên herî girîng ên nerazîbûnê li hember rewşa heyî ye.
Rojnameya îbranî “Times of” eşkere kir ku ew di nameyekê de ji “Miri Regev”, wezîra veguhastinê ya rejîma sîyonîst, hişyarî daye ku saziyên ewlehiyê yên vê rejîmê hêj nehişyar in li ser qada ziyanê ya ku gihiştiye pîşesaziya hewayî û nirxê bilêtan.
Wî daxwaz kir ku beşek ji firokeyên Amerîkî were veguhastin ber baregehên leşkerî yên rejîma sîyonîst, da ku cihê pêkan ji bo firokeyên bazirganî were avakirin. Wî teqez kir ku firokexaneya Ben Gurîyon bûye firokexaneyeke leşkerî ku tenê çalakiyeke sivîl a sînorkirî tê de maye.
Wezîra veguhastinê ya rejîma sîyonîst jî helwêstekî heman rengî girt û, li gorî rapora Kanal 12 ya vê rejîmê, di nameyekê de bi lez daxwaz kir ku firokeyên sotemenîdanînê yên Amerîkî ji firokexaneya Ben Gurîyonê derxistin. Wî hişyar kir ku hebûna van firokeyan ziyana giran digihîne firînên sivîl li firokexaneya Ben Gurîyon, di wextê de ku hin xetên hewayî yên biyanî hêdî hêdî vedigerin nav axa rejîma sîyonîst.
Ma Ben Gurîyon bûye armanceke qanûnî?
Ji aliya hiqûqa navneteweyî ve, “Marco Milanovic”, profesorê hiqûqa navneteweyî li Zanîngeha Reading, ji rojnameya Financial Times re got ku bikaranîna leşkerî ya hin beşên firokexaneya Ben Gurîyon dibe ku wê bixe nav armanceke qanûnî ji bo êrîşê.
Wî bîra xist ku Peymana Cenevê ji rejîma sîyonîst dixwazin ku, heta ku gengaz be, ji bicîhkirina armancên leşkerî li herêmanên niştecîh an jî nêzîkî wan dûr bikeve.
Di hundurê rejîma sîyonîst de jî “Senir Schwartz”, çalakvanê hiqûqî, hişyariyê da ku guhertina karûbarê firokexaneya Ben Gurîyon bêyî erêkirina qanûnî an jî biryara fermî ya hikûmeta rejîma sîyonîst hatiye pêkanîn, û ev mijar dikare li gorî qanûnên şer Ben Gurîyon veguherîne armanceke leşkerî û qanûnî. Ev firokexane berê jî dibe armanca êrîşan bûye, di nav de êrîşa mûşekî ya meha Adarê ku hatibû rawestandin.
Pêşeroj çi dibe?
Rapor li ser pêşeroja van firokeyên Amerîkî nakok in.
Rojnameya Jerusalem Post di 18ê Gulanê de nivîsî ku deh-an firokeyên Amerîkî dibe ku heta dawiya sala 2027 li firokexaneya Ben Gurîyon bimînin.
Li aliyek din, ajansa Anadolu bi veguheztina kanala 12ê rejîma sîyonîst ragihand ku Washingtonê ji Tel Avivê re gotiye piştî îmzekirina peymanê bi Îranê re, dê hemî firokeyên leşkerî yên xwe di hundurê 72 saetan de veguhezîne baregehên li Ewropayê. Herçend ev firoke di rewşa amadeyî de dimînin da ku heke şer li dijî Îranê dîsa dest pê bike, di demeke kurt de vegerin herêmê.
