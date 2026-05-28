Duyemîn merasîma “Cejna teklîfê ya keçên 9 salî li nav kolanan” bi beşdariya 300 keçan hate lidarxistin + wêne

28 May 2026 - 09:53
Di heman demê de bi pîrrozkirina Cejna Qurbanê re, duyemîn merasîma cejna teklîfê ya 300 keçên 9 salî li Meydana Fatemî ya Tehranê hate lidarxistin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di heman demê de li gel Cejna Qurbana pîroz, duyemîn merasîma cejna teklîfê ya keçên biçûk bi navê “Cejna Firiştayan li nav kolanan” bi beşdariya zêdetirî 300 keçên 9 salî û malbatên wan hate lidarxistin.

Ev merasîma manewî û kêfxweş, ji aliyê beşa zarok û ciwanan a medyayê ya saziya “Montazeranê Moncî” (Borna Montazer) ve hatiye sêwirandin û pêkanîn. Armanca vê merasîmê, derketina ji qalibên fermî yên kevneşopî û girêdana merasîmên olî bi civak û qada bajarî re ye.

Di vê bernameyê de, ku li kêleka komcivînên şevê li Meydana Fatemiyê pêk hat, bernameyên çandî yên curbecur, stranxwendin û sozdayîna bendehiyê ya keçên ku nû gihîştine temenê teklîfê bi Xwedayê xwe re hatin encamdan.

Rêxistinerên vê çalakiyê bawer dikin ku di şert û mercên niha de, balkişandina li ser kêfxweşiya manewî ya zarok û ciwanan û dayîna nasnameyê ji wan re di qadên civakî de (li nav kolanan), yek ji rêbazên bibandor e di perwerdekirina nifşê bendewar û berxwedêr de.

Di dawiya vê merasîmê de jî, ayîna manewî ya stixaseyê (hawar û gazîkirin) ji bo Îmamê Demê (ec) hat lidarxistin.

