Baqirî: Divê dewlemendiyên Îranê bê şert û merc werin azad kirin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî ajansa nûçeyan a Rûsya “Rîya Novosti”, Alî Baqirî Keni, cîgirê sekreterê Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê ragihand: “Mebest ji azadkirina hemû dewlemendiyên cemidandî yên Îranê ji aliyê Amerîkayê ve heye û ev mafê qanûnî yê gelê Îranê ye.”
Ew lê zêde kir: “Divê hemû dewlemendiyên Îranê bê şert û merc vegerin Îranê.”
Di beşeke din de, Baqirî Keni destnîşan kir ku lêkolîna li ser depoyên uranyûmê yên dewlemendkirî yên Îranê di rojevê de nîne.
Têbînî:
- “Dewlemendiyên Îranê” li vir behsa serwet û mijûlîyên darayî yên Îranê dike ku dibe ku ji aliyê welatên din ve hatibin daxistin an jî cemidandin.
- “Bê şert û merc” tê wateya ku divê ti pêşmerge yan jî daxwaziyên din li ser vegerandina wan dewlemendiyan neyên danîn.
- “Rîya Novosti” ajansa nûçeyan a Rûsî ye ku ev hevpeyvîn pê re hatiye kirin.
- “Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî” saziyeke siyasî û ewlekarî ye li Îranê.
