Mamosta Rustemî: Yekîtî û bersivdariya berpirsyaran, garantorê derbaskirina welat ji qeyranan e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mamosta Faîq Rostemî di xutbeyên nimêja înê ya vê hefteyê de li Sanandacê, bi baldarî dayîn ser pêdiviya berpirsyaran ji pirsgirêk û gumanên gel re, got: Xizmeta rast û dilsojane ji gel re û şopandina pirsgirêkên aborî û jiyanî yên wan divê di serê bernameyên rêveberan û nûneran de cih bigire.
Wî destnîşan kir ku gel di hemû qonaxên girîng ên welêt de li gel nîzamê bûye, û wiha got: Kesên ku bi bawerî û hêvî tevlî qadên cuda bûne, hêvî dikin ku berpirsyar jî bi hewldaneke zêdetir ji bo baştirkirina rewşa jiyana wan gavekê bavêjin.
Hevkarîya Hêzan ji bo Çareserkirina Pirsgirêkên Aborî
Îmamê Înê yê Sanandacê te’kîd li ser pêdiviya hevkariyê ya sê hêzan ji bo pêşxistina armancên welêt kir û got: Pêşveçûn, rakirina bêsîdî, têkoşîna li dijî gendeliyê û bilindkirina refaha giştî, hemû pêdivî bi ahengdarî û hevguhertineke zêdetir di navbera dezgehên rêveber, qanûnî û dadweriyê de heye.
Mamosta Rostemî herwiha zelalbûna di biryardanan û bersivdana berpirsyaran wekî bingehekî girîng ji bo bidestxistina baweriya gel bihesibîne û diyar kir: Her çi qas têkiliya berpirsyaran bi gel re samîmitir û zelaltir be, ew qas jî sermayeya civakî ya welêt xurtir dibe.
Wî di beşeke din a axavtina xwe de behsa lidarxistina merasîmên hecê kir û ev ferîzeya îlahî wekî nîşaneke yekîtiya ummeta îslamî bi nav kir û wiha got: Lihewarmûna mîlyonan misilman ji netewe û çandên curbecur li axa pîroz (Erefat), peyama hevgirtin, biratî û hevxebata cîhana îslamê ye.
Îmamê Înê yê Sanandacê destnîşan kir: Îro ji her demê zêdetir, misilman hewcedarê parastina yekîtiyê û dûrketina ji nakokiyan in; ji ber ku dijminên Îslamê ji yekgirtin û hevxebata ummeta îslamî ditirsin.
Berxwedana Gel, Bingeha Ewlehiya Welêt
Mamosta Rostemî di berdewamiyê de ji sebr û berxwedana gelê Kurdistanê di şert û mercên zehmet de spasdarî kir û got: Gelê vê parêzgehê di rojên dijwar de û li kêleka gelê Îranê, bi ruhûreke nimûneyî di qada piştgiriya ji welat û nirxên şoreşê de cih girtiye.
Wî domand: Piştgiriya gel bi nîzamê re û hewldanên hêzên çekdar, roleke girîng di parastina ewlehiyê û bêbandorkirina komployên dijminan de lîstine, û divê ev sermaya biqîmet bê girtin ber çavan.
Mizgeft; Navenda Ruhî û Xurtkirina Civaka Îslamî
Wî bi baldarî dayîn ser qîmeta bilind a mizgeftan di çanda îslamî de û got: Mizgeft ne tenê cîhê îbadetê ye, lê belê bingehek e ji bo xurtkirina baweriyê, yekgirtina civakî û belavkirina nirxên olî, û ev baweriyên ruhî civakê di hemberî gefan de berxwedêr dike.
Îmamê Înê yê Sanandacê di dawiyê de bi daxwaza aştiyê, ewlehiyê û aramiyê ji bo gelên misilman, got: Hêvîdarim ku sîbera biratî û hevxebatê li ser cîhana îslamê berfirehtir bibe û gelên herêmê ji ziyanên şer, parçebûn û bêewlehiyê biparêzin.
Your Comment