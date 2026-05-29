29 May 2026 - 19:10
News ID: 1820062
Source: Tasnim News
Donald Trump îdia kir ku di vê demê de, qedexeya deryayî hatiye rakirin.

Serokê dewleta terorîst a Amerîka, bi dubarekirina daxwazên zêde yên li ser Îranê, îdia kir ku qedexeya deryayî niha tê rakirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Donald Trump, serokê dewleta Amerîka, got ku ew niha di odeya fermandariyê de civînê li dar e da ku biryara dawî derbarê Îranê bigire.

Wî îdia kir ku qedexeya deryayî wê were rakirin, û zêde kir ku keştiyên ku berê ji ber vê qedexeyê di Tengava Hurmûzê de girtî mabûn, dikarin dest bi vegerê bikin.

Trump herwiha got ku “toza nukleerî” ku li bin erdê hatiye navandin, dê were derxistin û hilweşandin.

Wî diyar kir ku heta agahdariyeke din, ti pere bi Îranê re têk nakeve.

Trump jî daxwaz kir ku Îran divê bi lez mînên deryayî yên xwe rake, û Tengava Hurmûzê bêyî her cure lêçûnê bi lez were vekirin.

Wî dîsa îdia kir ku Îran divê razî be ku tu carî çek an bombeya nukleerî çê nake. Ev di nav de hat ku Îran cara bi cara ragihandibû ku li ser çêkirina çekê nukleerî xebat nekiriye û naxebite.

Trump di dawiyê de got ku “toza nukleerî” dê ji aliyê Amerîka û li gorî peymanekê, bi hevkariyê ya China, Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Nukleerî (IAEA), û di koordinasyona nêzîk bi Komara Îslamî ya Îranê re were derxistin û hilweşandin.

