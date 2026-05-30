"Endamê Parlamentoya Lubnanê:Ya li pêşiya me yan teslîmbûn e yan jî şer e; çi berdêla wê hebe bila hebe, em li hemberî dijmin serê xwe natewînin."

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeytê (s.x) – ABNA – Hesan Fazl-ullah, endamê fraksiyona «Wefadariya ji bo Berxwedanê» di Parlamentoya Lubnanê de, di axaftinekê de stratejiya berxwedanê li hember êrîşên rejîma Siyonîstî rave kir.
Fazl-ullah got: «Di qada şer de lehengiyên mezin hatine nîşandan û şervanan çîrokên qehremanî diafirînin. Lê berxwedan ne artêşek rêkûpêk e ku xetên parastinê ava bike da ku rê li ber artêşek ku bi pêşketîtirîn çekan hatiye amade kirin û xwe wekî hêza yekem a herêmê pêşkêş dike bigire, ku nekeve hin gundan, wan dagir bike an jî ser erdnîgarîyê kontrolê bike.»
Wî zêde kir: «Erka berxwedanê ew e ku nehêle dijmin hebûna xwe sabît bike û bi operasyonên bi ruhê fedakariyê û bi karîgeriyeke bilind re wî bêhêz bike û zirarê bide dagirkeran.»
Fadlallah got: «Heta ger dijmin bikeve gundên başûrê Lubnanê jî, berxwedan dê operasyonên xwe bidomîne da ku nehêle hebûna wî li wir bê sabîtkirin; wekî ku berê jî ji dema dagirkirina Beyrûtê heta paşvekişandina wî di sala 2000-an de kir.»
Wî got: «Gelê me di vê rûbirûbûnê de mesrefên giran ên canî û maddî didin û ev mesrefek e ku li ser me hatiye ferzkirin.»
Teslîmbûn an Şer; Vebijarka Sêyem Tune ye
Nûnerê Parlamentoya Lubnanê got: «Em ne mirovên şer in, belê em li jiyana bi rûmet digerin û li dijî jiyana bindestî û teslîmbûnê ne. Ya ku li pêşiya welatê me ye an teslîmbûn e an jî şer. Ji ber vê yekê, her çi biha bide jî, em li ber vê dijminê serê xwe nizanimînin û em ê mafê xwe yê parastina hebûna xwe bidomînin.»
Fazl-ullah diyar kir: «Îran li ser rawestandina êrîşan li dijî Lubnanê israr dike û tu peymanek ku Lubnan tê de nebe qebûl nake. Ji ber vê yekê dijmin hewl dide ku berî îmzekirina peymanek di navbera Îran û Amerîkayê de, êrîşên xwe zêde bike.»
Wî zêde kir: «Dijmin hewl dide ku ji helwesta hukûmetê li Beyrûtê û israra wê ya domandina danûstandinan sûd werbigire da ku kuştin û sûcên xwînbar ên zêdetir bike. Bi vê kiryarê, hukûmet ne tenê ji erkê xwe dûr dikeve, belê platformeke siyasî jî dide dijmin da ku êrîşa xwe rewa nîşan bide.»
Sûcên Îsraîlê bi destûra Amerîkayê û bi çavgirtina hukûmetê
Fazl-ullah got: «Sûcên Israîlê li dijî başûrê Lubnanê bi destûra Amerîkayê û bi çavgirtina gumanbar a hukûmeta li Beyrûtê têne kirin, da ku herî zêde zirarê bidin gelê me û bihayê berxwedana wan bilind bikin.»
Wî domand: «Armanca vê êrîşê dagirkirina başûr û koçberkirina niştecihên wê ye, da ku Siyonîst bikaribin wê wekî Golanê bi axa xwe ve girêbidin. Lê hebûna berxwedanê û sekinîna gelê me rê li ber van xewn û tamahên dîrokî yên dijmin digire.»
Fazl-ullah zêde kir: «Armanceke din a vê hilweşandina rêxistinî ya herêmên me ew e ku bi zextên aborî û darayî yên Amerîkayê li ser piştgirên berxwedanê re hevaheng bibe, bi alîkariya tîmeke di hukûmetê de, da ku beşdariya me di hukûmetê de lawaz bike.»
Wî got: «Şiara Amerîkayê lawazkirina bandora me di hukûmetê de ye. Armanc nûneratiya siyasî ya du komên neteweyî ye ku li gorî encamên hilbijartinên parlamentoyê nûnerên Şîeyan in. Em ê van armancan, her çi biha bide jî, têk bibin.»
