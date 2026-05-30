Ayetullah Remezanî: “Şehadeta xwendekarên Mînabê, belgeyeke (senadeke) mezin a mezlûmiyeta sîstema Komara Îslamî û gelê Îranê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rêveberiya Giştî ya Jin û Malbatê û Rêveberiya Giştî ya Efrîqa-Erebî ya Meclîsa Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x), webinar-a navneteweyî ya bi sernavê «Rêberê Şehîd û ramanek li ser şehadeta zarokên masûm ên Mînabê» bi dirûşma «Parastina rûmeta zarokan, pîvana dîn-darî û mirovahiya civakê» lidarxistin.
Di vê bernameyê de, Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x) û hin kesayetên şîe yên welatên erebî û efrîqî axivîn.
Ayetullah «Riza Remezanî» bal kişand ser şêwaza jiyana Îmamê Şehîd Xaminêyî ya ku ji Quran û Ahlê Beytê (s.x) hatibû girtin û got: «Ew hem di xwendina ayetên Quranê de û hem jî di kûr-fikirîna li ser wan de, bi Quranê re heval bû.»
Wî derbarê taybetmendiyên hizrî yên Rêberê Şehîd de diyar kir: «Îmamê Şehîd xwedî sîstemeke hizrî bû û ev sîstem ji bingehên hizrî, exlaqî û pratîkî yên wî dihat. Ev şanaziya cîhana îslamê ye ku rêberekî wek Îmam Xaminêyî hebû. Wî em xistin ser rêya rast a dîrokê, anku alîkariya bindestan û dijberiya zordaran; û wekî şopînerê temam ê Pêxember (s.x.a), du taybetmendiyên quranî yên wekî «li hember kafiran tund û di navbera xwe de dilovan» di wî de hebûn.»
Zuhd û jiyana sade ya Îmamê Şehîd
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x) derbarê zuhd û sadebûna Îmamê Şehîd de got: «Îmam Xaminêyî tevî ku hemû derfetên jiyaneke herî baş di destê wî de bûn, lê bi jiyaneke zêde sade û zîhdaneyî di asteke nizmtir ji jiyaneke asayî de qane bû. Taybetmendiyên kesayetiya wî ewqas mezin in ku divê ew şexsiyeta îlahî wekî nimûneya rêberên cîhana îslamê bê naskirin.»
Wî zêde kir: «Çîroka Xedîrê Xumê fêrî me kir ku divê em di rêveberî û birêvebirina civakê de xwedî baştirîn kesayet bin û Îmam Xaminêyî ji bo me baştirîn bû. Wî fêrî me kir ku divê gelê her welatekî xwedî rol bin. Îmam Xaminêyî em li hember pirsgirêkên cîhana mirovahiyê hişyar kirin; ku divê em li dijî kole-dariya modern, cudakarî û bêdadweriyê têbikoşin. Em nabe destûr bidin ku dagirkeran dewlemendiya gelan talan bikin û îradeya wan ji wan bistînin. Îro Fironên serdemê li cîhanê hikûm dikin. Îmam Xaminêyî em li hember wan hişyar kirin û divê em rêya wî dewam bikin da ku milet bigihîjin cîhê xwe yê rastîn, mezin bibin û nehêlin dewlemendiya wan bikeve destê çend kesên taybet.»
Ayetullah Remezanî derbarê bûyerên dawî de got: «Em tu carî li pey şer nebûne û şer tim li ser me hatiye ferzkirin; çi şerê heşt salî yê pêşî, çi şerê duyemîn ku Siyonîstan li ser me ferz kir û fermandarên me şehîd kirin, û çi şerê sêyemîn ku baştirînên me û di serê wan de, Serokê Şehîdan Ayetullah Xaminêyî şehîd kirin.»
Êrîşa hovane ya dijmin li ser dibistana Şeceret-u Teyîbe ya Mînabê
Wî bal kişand ser cinayeta dijmin a li dijî dibistana Şeceret-u Teyîbe ya Mînabê û got: «Yek ji cinayetên dijminan, bi qestî şehîdkirina 168 xwendekarên bêguneh bû. Bêguman ev şehadet bû sedem ku mirovahî ji cinayetên Amerîka û Siyonîstan agahdar bibe. Di vê şerî de jinên civaka me rabûn û bi bereketa xwîna van şehîdên mezin, li kêleka mêran di kolanan de ne.»
Wî domand: «Di vê bûyerê de diyar bû ku şehadet ne tenê ji bo temenekî taybet e û çawa ku li Kerbelayê şehadeta zarokan nîşaneya mezlûmiyeta wan bû, şehadeta xwendekarên Mînabê jî belgeya mezlûmiyeta Komara Îslamî û gelê Îranê ye. Ev xwînên pak bêguman wijdanên xewde (xew-çûyî) hişyar dikin. Di xuya de xwendekarên dibistanekê şehîd bûn, lê xwendekarên hemû dibistanên Komara Îslamî ya Îranê û hemû cîhanê hişyar bûn; ev nîşan dide ku dibistan dikare bibe sengerê perwerdekirina nifşê şaristaniyê yê pêşerojê. Dikar bû ku klasa dersê ne tenê ciyê nivîsandina meşqan be, belkî ciyê meşqa rawestandina li hember zordar û dizên navneteweyî û deryayî be.»
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x) bal kişand ser hişyarbûna mirovan li seranserê cîhanê piştî cinayetên dijminan û got: «Îro dema zordariyê û serdestiyê çûye û miletên hişyar li hember zilmê rawestiyane. Ji ber vê yekê, rawestana malbatan, berdewamiya rêya şehîdan û tekeziya herdemî ya Îmam Xaminêyî derbarê sebir-kêşana malbatên şehîdan divê berdewam bike.»
Wî tekez kir: «Zarokên me yên şehîd nehiştin ku koka vê Şeceret-u Teyîbe bi bahoza dijmin hişk bibe. Em hêvî dikin ku parêzgerên mafê mirovan ku behsa mafê mirovan dikin, ji xewa xefletê hişyar bibin. Wan bêdengî hilbijart û kujerên vê cinayetê mehkûm nekirin, di halekî de ku divê ew li gorî kiryarên xwe bên cezakirin.»
Wî derbarê kombûnên şevê yên gelê Îranê de got: «Ev xuroşa mezin milet hişyar kir û bi îzna Xwedê ev pêşekiya derketineke mezin e ku hem Xirîstiyan û hem jî Misilman li hêviya wê ne. Ew ê bê, zordar wê biçin û qenc wê rêveberiya cîhanê bigirin destê xwe.»
Ayetullah Remezanî di dawiyê de bal kişand ser mijara «Cihada Tebyînê» (ravekirina rastiyan) û bi bîr xist: «Divê em di mijara ravekirinê de, bibin vegotinvanên rast.»
Em îro ketine qonaxeke nû ya dîrokê
Di dewama bernameyê de, Şêx Selîm Nega Nega ji mezinên şîe yên welatê Kenya, bi wesfkirina kesayetiya bêhempa ya Rêberê Şehîd Îmam Xaminêyî û zindîbûna hizra wî, diyar kir: «Amerîka û Îsraîl dixwestin li ser Îranê serdest bibin û Komara Îslamî hilweşînin, lê şehîdan nehîştin ev tişt biqewime. Îran îro bûye sîstem û hêzeke cîhanî û em niha ketine qonaxeke nû ya dîrokê.»
Di beşeke din a vê civînê de, Birêz Elî El-Seray serokê rêxistina têkoşîna li dijî terorîzm û tundrewiya dînî û serokê komîteya îraqî ya têkoşîna li dijî terorîzmê li derveyî Îraqê, bi amajeya bi gotina rast a Îmam Xumeynî (r.h.) ku Amerîka «Şeytanê Mezin» e, diyar kir: «Trump di tevgereke dijî-mirovî de bi mûşeka Tomahawk zarokên Mînabê qetil kir. Hinek dibêjin Amerîka nexwestiye êrîşî dibistanê bike, lê pirsa min ev e; êrîşkirina ser mala Îmamê Ummetê û evîndarê dilê me Îmam Xaminêyî çi ferqeke xwe bi lêdana dibistanê re heye?»
Wî tekez kir: «Amerîka bi êrîşkirina ser dibistanan dixwaze çanda miletan tine bike û Mînab ne yekem cinayeta wî ye; zarokên Xezze, Lubnan, Îraq û heta cinayeta Hîroşîmayê ji cinayetên din ên wî ne.»
Mamoste Elî El-Seray zêde kir: «Îmam Xaminêyî, rêberê me yê delal, bi zarokan re dilovan bû û parêzvaniya ummet û nifşê Îslamê dikir. Wî her tim tekez li ser perwerdekirina zarokan û baweriya wan bi xwe dikir. Wekî ku wî bawer dikir ku dayik nifşekî perwerde dike û dayikeke baş dikare zarokê xwe bi sifetên baş mezin bike. Îmam Xaminêyî heta di navbera zarokên îranî û filistînî de ferq nedikir û difikirî ku divê em hemûyan biparêzin.»
Şîeyên Angolayê li kêleka milet û rêberê Îranê ne
Axêverê din ê vê civînê Şêx Mihemed Nezûzî ji welatê Angola, bi diyarkirina ku şîeyên vî welatî li kêleka milet û rêberê Îranê ne, zêde kir: «Îmam Xaminêyî ne tenê şehîdê misilman û îraniyan e, belkî şehîdê hemû cîhaniyan e, çimkî wî her tim li hember zilmê li her derê radiwestiya. Ew her tim di xizmeta Îslamê de bû, alîkarê bindestan û dijminê zordaran bû. Ew cîgirê Îmamê Demê (ec) bû û ji ber vê yekê Xwedê dua wî qebûl kir û gihand wî şehadeta ku dixwest. Ew wekî bapîrê xwe Emîrê Bawermendan (a.s.) di meha remezana pîroz de û bi devê rojî şehîd bû.»
Wî zêde kir: «Ew li ser rêça bapîrên xwe Ahlê Beyt (s.x) û wekî Îmam Husên (s.x) ku ji Yezîd re got: «Kesekî wek min bi kesekî wek te re beyetê nake.» Îmam Xaminêyî jî nîşan da ku yê wek wî bi Trumpê genî yê ku şerabê vedixwe û ji xwîna mirovan vedixwe, beyetê nake. Amerîka û Îsraîl nikarin hêzeke ji xwe bilindtir li herêmê bibînin û ji ber vê yekê di televîzyonan de tim derbarê Îranê de derewan dikin û nûçeyên çewt pêşkêş dikin. Lê em li Efrîqayê bi sedema Îranê şîe bûn û her tim li kêleka wan dimînin.»
Birêz Şerîf Maballo ji welatê Senegal jî di dewama rûniştinê de bi diyarkirina ku miletê Îranê gelekî şerker û xwedî namûs e, ji îraniyan re got: «Bizanin ku hûn sedema şanaziya miletên din in.»
Wî di beşeke din a axavtina xwe de civaka îslamî wekî piştgira mafê zarokan da zanîn û sedema piştgiriya Şehîd Xaminêyî ya ji bo zarokên filistînî û lubnanî jî heman mijar wesif kir.
Wî zêde kir: «Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ev Şeytanê Mezin, hêza xwe ji bo kuştina zarokên Mînabê û cinayetên şer bikar anî. Ji ber vê yekê ciwanên rojavayî li kêleka zarokên Xezze û berxwedanê sekinîn. Ji aliyekî din ve, îro piştgiriya bêgunehan ji girîngtirîn stratejiyên eniya berxwedanê ye û wesiyeta Rêberê Şehîd ev e ku li hember kuştina zarokên bêguneh bêdeng nemînin û divê em li gorî vê wesiyetê tevbigerin.»
Di dawiya rûniştinê de, Hucet-ul-îslam û Misilman Îmamzade Rêveberê Giştî yê Efrîqa-Erebî yê Meclîsa Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x), bi diyarkirina ku di derbarê Îmamê Şehîd de nikare bi rûniştineke tenê ev mijar biqede û divê ev rê berdewam bike, pêşniyar kir ku mêvanên rûniştinê nêrînên xwe yên derbarê vê mijarê de di qalibê gotarê de pêşkêşî Meclîsa Cîhanî ya Ahlê Beyt (s.x) bikin.
