“Rewşenbîr û şirovekarên îranî û îraqî, çawa şerm nakin? / Kamiyar Sabir”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rewşenbîr û analîstên îranî û îraqî, çawa şerm nakin? / Kamiyar Sabir
Di anketên giştî û navneteweyî de, bi taybetî di yên herî dawî de (wek CBS û Navenda Lêkolînê ya Pew), encam nîşan didin ku piraniya welatên cîhanê, bi taybetî Kanada, welatên Amerîkaya Latîn, Ewropa, piraniya welatên Asyayê, Awustralya û Zelanda Nû, û her wiha piraniya rehayî ya merceên dînî û civakên îslamî, xiristiyan û heta cihûyên aqilmend û rasyonel, li dijî vî şerê Trump û Netanyahu yê li hember Îranê ne; şerek ku bûye sedema giranî, tirs, rawestana bazarê û bêhêviyê. Li hemberî vê, tenê çend welatên wek Îsraîl, Nîjerya, Mîrektiyên Erebî (UAE) û Hindistanê dildariya vî şerî dikirin. Îraqî û îranî jî, bi taybetî “rewşenbîrên pûç û henekker” ên kurdên Îraq û Îranê û pehlewîxwazan, û bi awayekî taybetîtir beşek ji kurdên ku li Amerîkayê dijîn, dikevin nava vê koma paşîn.
Hin neteweperestên ereb (urûbî) û hêzên sunne yên Îraqê, vê xewnê dibînin ku bi rêya vî şerî (û rûxana Îranê), kesek ji eşîra sunne careke din desthilatê li Îraqê bi dest bixe. Beşek ji şîeyan, bi taybetî yên ku bûne boriyên propagandaya Amerîka û Îsraîlê, xewnên rengîn ên xelîcî dibînin. Pehlewîxwaz jî xewna şivên (xewna pûç) ya vegera dîktatoriya şahanşahî dibînin; lê heyecan û xeyalên tu yek ji wan negihîşt asta kurdên nîjadperest ên mukriyanî, rewşenbîrên qewmperest û neteweperestên Silêmanî û Hewlêrê, û narsîsîstên bêxwendin ên li derveyî welat!
Ev rewşenbîr, ku piraniya wan wekî neteweperestên nîjadperest û şovenîstên kurd tên naskirin, beşeke mezin ji wan mûçegirtî û karmendên Partî û Yekîtiyê ne an jî rantxwarên vî berpirsê gendel an wê berpirsê milyarder ê şiarên "kurdayetî"yê ne. Ji bo henekê, hin ji wan wisa difikirîn ku efserên Sipahê Pasdaran dê di bin konê “Sefwan” de (îşare bi peymana Sefwan a Îraqê ya piştî şerê Kuweytê), li hember amerîkî û îsraîliyan çokan deynin û teslîm bibin! Beşeke din jî ji vê derbas dibûn û bi efsaneyên tije ehmaqiya neteweperestî, 2 û 2 dikirin 1, Kurdistanên Îran û Îraqê bi hev ve girêdidin û çenteyê avakirina dewleta eşîrî ya kurdî morkirî dikirin.
Di serê hemûyan de, ew rewşenbîr û opozîsyona ku pir rastî şikest û şermê hatin, yên ku ji ber kuştina çend çekdarên partiyên kurdên Îranê (ew hêzên ku bi destpêkirina şer re mezintirîn ehmaqiya siyasî kirin û biryara rûxandina Komara Îslamî dan), tavilê ketin nava hewar û hawarên medyayên sî de û yên girêdayî rêxistina rêbirî ya "kurdayetî"yê û populîzm geş kirin; bi wê hêviyê ku berhemê wê di hilbijartinên bê de biçinin û mûçeyê xwe di qalibê kursiya parlamentoyê de kom bikin.
Xêra ku mirov zimanekî din ji bilî kurdî (kurmancî û soranî) bizanibe ev e ku; êdî ne hewce ye ku mirov guh bide van hemû henekker, rantxwar, bêkar, akademîsyenên bêfikir û rewşenbîrên destboz ên îraqî, îranî û kurd; belê mirov guh dide gotinên dehan rewşenbîrên cîhanî û kesên aqilmend û bêalî û bi vî awayî spî û reş baş ji hev cûda dike.
Ez nabêjim şikestina Amerîka û Îsraîlê, lê neserketina van her du dewletan di vî şerî de, li berjewendiya aşitî û hevgirtinê ya li seranserê cîhanê ye. Heke ev zordarî û lîstikên hevbendiya lobiyên “Epsteinî” bi encam bibûya, karesat û tevliheviyên mezintir dê cîhanê bigirtibûya, krîza aborî dê kûrtir bibûya û xizanî û birçîbûn dê cîhanê pêçabûya. Xwezî ku Îranê bi hevkariya Çîn û Rûsyayê karî pişta hegemoniya leşkerî û ewlehiyê ya Amerîkayê wisa bişkîne ku ji şerê Vîetnamê heta niha, şikesteke wiha giran nedîtibû. Berî her tiştî, ev mesele bi berjewendiya gelê kurd ê li Kurdistanê Îranê diqede; çimkî ew ê nekevin bin desthilata hêzên çekdar ên kirêgirtî yên Îsraîlê û wek Kurdistanê Îraqê, nagirin nava tofan û îstîbdada çekdarên “kurdayetî”, şerê navxweyî û pevçûnên li ser gumrik û dahatên sînorî.
Tevî ku zilmên Îranê li hember gelên Îranê gelek û gelek in, lê çêtir e ku dest lê neyê dayîn da ku rewş ji vê xirabtir nebe; û ev heman hîkmeta siyasî, realîzma siyasî û jeopolîtîk e. Heke hikûmeta Komara Îslamî ya Îranê ji aliyê gelê Îranê bixwe ve were rûxandin, tiştekî baş e; lê ev wêrankarî û xirabkarîya ku Amerîka û Îsraîlê li hember şaristaniya îranî kirine, ji bo hemû cîhanê, ji bo gelên herêmê û bi taybetî ji bo kurdan zirar e.
Nêzî sê meh in ku ev cureyê rewşenbîran û ev medyayên sî û pere-derzîkirî, qîrîn û hewar bilind kirine, lê şerm nakin; belê heta pêlên heyecana wan digihîşt Tel Avîv û Washingtonê jî. Heta îro jî nalîn, helbest, gotar û analîzên xwe yên xam û nehatine pijandin belav dikin. Di dawiyê de, hemû xewnên Trump û lobiyên siyonîst, li bin dîwarên berevanî (Deterrent wall) ên Çînê ku heman (Îran) e, bi rêkeftinê bi dawî dibin. Heta heke piştî demekê, dewreke din a şer jî dest pê bike, xewna sêhrbazî û fantaziya van rewşenbîrên nîjadperest, neteweperest, pehlewîxwaz û siyonîst, tu carî nayê cih."
