“Canbolat: Libnan di danûstandinan de destê wî vekirî nîne; bêçekkirina bi zorê ya Hizbullahê dibe ku bibe sedema şerê navxweyî”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Jumbulât di hevpeyvînekê de bi rojnameya Fransî Le Monde re got ku wê neçar kirina Amerîkayê ku Îsraîl ji başûrê Lubnanê derkeve û bi rawestandina şerê nêzîkî re pabend bimîne, di şert û mercên niha de ji xeynî rêyek pratîkî, bêtir dişibe xeyalê. Wî her wiha tekez kir ku nexweş nabe ku Hîzbullah bi tenê were berpirsiyar kirin ji bo şeran, çimkî, bi gotina wî, armanc û niyetên Îsraîl hîn jî ne zelal in û guhertinên li qadê nîşan didin ku Tel Aviv rêya zêdekirina tensiyonê dişopîne.
Serokê berê yê Partiya Sosyalîst a Pêşverû ya Lubnanê, bi tawanbarkirina Îsraîlê ku siyaseta wê ya hilweşandina rêxistinkirî li gundên Lubnanê pêk tîne, got ku ev rê li pey armanca derxistina niştecihên herêmê ji xaniyên xwe tê şopandin; helweste ku, bi gotina wî, mîna ya ku li Xezzeyê qewimî, niha li başûrê Lubnanê jî dubare dibe. Jumbulât her wiha hişyarî da ku şerên Îsraîlê di çarçoveyekê de têne birêvebirin ku ji Lubnanê berfirehtir e û armanca wan şertên herêmî lawaz kirin e. Wî zêde kir ku Îsraîl bi qasî 60 gundên li başûrê Lubnanê bi tevahî hilweşandiye û xêzeke ku bi navê “xeta zer” tê nasîn ava kiriye; xetek ku dibe ku berfirehiya wê bigihîje beşên ji Hûrân û parêzgeha Derayê ya Sûriyê jî.
Gotinên Jumbulât di wateyeke de hatin gotin ku hêj jî êrîşên Îsraîlê li bajar û gundên başûrê Lubnanê berdewam in û herêmên niştecîh û bazirganî her dem dikevin bin hedefê; êrîşên ku, bi hevdemî bi zêdebûna hejmarê şehîd û birîndaran re, têrsî û fikar li ser berfireh bûna pevçûnê û tevlihev bûna wisa ya rewşa siyasî û ewlehiyê ya Lubnanê zêde dikin.
