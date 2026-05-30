“Hizbullah: Me rê li ber pêşveçûna dagirkeran a ber bi sê bajarokan ve girt”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şerê tam û berfireh yê şervanên Hizbullahê li dijî leşkerên Siyonîst û serkeftina wan di astengkirina pêşveçûna wan ber bi sê herêmên Başûrê Lubnanê ve didome.
Hizbullah di daxuyaniyekê de ragihand ku ji sibehê roja Sêşemê ve li hember pêşveçûna leşkerên rejîma Siyonîst ber bi bajarokên Zawtar al-Şerqiyye, Yahmur al-Şeqîf û Dibbin li Başûrê Lubnanê ve radiweste û bi wan re şer dike.
Armancgirtina Bulldozera Leşkerî ya Artêşa Îsraîlê
Hizbullah ragihand ku bulldozereke leşkerî ya artêşa rejîma Siyonîst li başûrê rojhilatê bajaroka Zawtar al-Şerqiyye bi balafira bêmirov a Ababil armanc girtiye.
Di daxuyaniyeke din de Hizbullahê ragihand ku binesaziyên rejîma Îsraîlê li koloniya niştecîhên Siyonîst a Karmiel bi mûşekan hatine armancgirtin.
Girtina Dibistanan Li Bakurê Filistîna Dagirkirî
Ewlehiya Hundirîn a rejîma Siyonîst ragihandiye ku dibistanên li herêmên bakurê Filistîna dagirkirî, di nav de Meron û Nahariya, hatine girtin.
Her weha, ji ber şert û mercên ewlehiyê, li ser civîn û kombûnên gel jî hin sînorkirin hatine danîn.
