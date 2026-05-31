“Kûçeya bêderketinê! Dîlemaya Trump”

“Her çendî di nava hefteyên dirêj de lihevditinên di navbera Amerîka û Îranê de didomin jî, hêj encameke pêşketî derneketiye. Nakokiyên di Tengava Hurmuzê de û peyamên hevbeş ên ‘lihevkirin nêzîk e’, nezelaliya li herêmê hîn zêdetir kiriye. Ev yek ku Serokê Amerîka Donald Trump, ku bi leza xwe ya di biryargirtinê û bi encamgirtina xwe tê naskirin, nikare li hember Îranê gaveke zelal bavêje, bala kesan dikişîne. Sedema vê bêbiryariya Trump, ku di navbera gefên leşkerî û dîplomasiyê de asê maye, ne tenê ji ber nakokiyên li ser masê ne; her weha ji ber hesabên ku heta niha li dijî rejîma Îranê nehatine, jî ye.”
Trump kesekî pir hêzdar e û bi xwebaweriyeke gelek bilind tê nasîn. Ew karên xwe bi têgihîna navendî rêve dibîne û desthilatdariya xwe bi awayekî zêde bi kar tîne. Di hişê wî de wêneyeke gelek navdar heye: wêneya “bazirganê ku dikare lihevhatinê bike” û dilxwaza gihîştina encamên bilez e. Lê yekem faktora ku mekanîzmayê biryargirtina wî bandor dike, şêwaza wî ya ku pir caran serî lê dida “serokatiya pêşbînînekirî” ye.
Serokê Amerîkî ji bo ku li dijî aliyê din zextê çêbike, axaftinekê bikar tîne ku di navbera dîplomasî û gefan de tê û diçe. Di mijara Îranê de jî Trump, ji aliyekê ve deriyê lihevhatinê vekirî dihêle, lê ji aliyê din ve dişopîne ku peyama “girtina hilbijartina leşkerî hîn jî li ser maseyê ye” bide.
- “Nêzîkbûna Trump ya ku hêz û danûstandinê di siyaseta derve de dike navend, wekî duyemîn faktora ku bandorê li mekanîzmaya biryargirtinê dike, tê nirxandin. Li gorî pisporan, Trump ku dinyayê wekî ‘bazar ku her tişt tê de tê kirîn û firotin’ dibîne, dixwaze bi yek lihevkirinekê gelek qezenc bi dest bixe. Serokê Amerîkî ku ji aliyekî ve dixwaze bernameya nukleerî ya Îranê tune bike, ji aliyê din ve jî armanc dike ku aloziya Tengava Hurmuzê bi dawî bîne, bazarên enerjiyê rehet bike û aloziyê bike ‘çîroka serkeftinê’.”
