“Êrişa duyemîn a fîrokeya bêmirov a hêsî ya Hizbullahê li «Beyt Hîlel» gihîşt.”

31 May 2026 - 20:31
News ID: 1820975
Source: Tasnim News
“Çavkaniyên îbranî ragihandin ku dronê duyemîn ê êrişker yê Hizbullahê bi serkeftî li bajarokê sîyonîstnişîn «Beyt Hîlel» da.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çavkaniyên medyaya sîyonîst ji dobarekê ya hêrşa bi firokeya bêmirov a şervanên Hizbullahê li bakurê Filistîna dagîrkirî ragihandin.

Van çavkaniyan gotin ku ji bo careke duyemîn di vê rojê de, yek firokeya hêrşkar bi serkeftî li bajarokê «Bît Hîlel» xistibû armancê.

Her wiha, medyayên îbranî ragihandine ku alarma hişyariyê li bajarê «Sefed» û herêmên derdorê yên li bakurê Filistîna dagîrkirî, piştî hêrşên Hizbullahê, deng dane.

