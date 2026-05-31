"Birîna elektrîkê û teqîna binesaziyên belavkirina elektrîkê ya bajarê Taberiyeyê li axên dagirkirî"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Medyayên bi zimanê Îbranî di raportekê de weşandine ku li bajarê Taberiyeyê (Tiberias) li ser axên dagirkirî elektrîkê hate birîn û binesaziyên belavkirina elektrîkê hatin teqandin.
Di vê raporê de hatiye ragihandin ku pêşî çend saet elektrîkek bêplansazî (nebernamekirî) qut bûye û di dema ku elektrîkê dîsa hate girêdan de, li deverên cihêreng ên bajêr gelek teqîn hatin bihîstin. Ev yek bûye sedema tirs û feryada niştecîhan û bûye sebebê ku elektrîkê dîsa were birîn.
Li gor gotina pisporên warê elektrîkê:
Ji ber ku berpirsiyar demek rast û diyarkirî ji bo çareserkirina vê têkçûnê ragihandine, ev yek nîşan dide ku tîmên teknîkî heta niha nekarîne sedema sereke ya bûyerê nas bikin.
Herwiha, qewimîna teqînên hêzdar li herêmê di demeke kurt de piştî girêdana elektrîkê bi gelemperî di zirarên teknîkî yên sade de nayê dîtin. Ev rewş nîşaneyên pirsgirêkek kûrtir e, wek:
-
zêdebûna voltajê (voltage spike),
-
zirara giran a li binesaziyên elektrîka pestoya bilind (high-voltage),
-
û têkçûna fonksiyona transformeran.
