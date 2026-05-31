"Hizbullahê du wesayîtên leşkerî yên artêşa siyonîst terikand"

31 May 2026 - 21:32
Source: Tasnim News
"Hizbullahê ji terikandina du wesayîtên leşkerî yên din ên artêşa rejîma siyonîst agahdarî da."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hizbullahê Lubnanê ragihand ku bi du droneyên êrîşber yên "Ebabil" , du wesayîtên "Hummer" ên girêdayî artêşa Israîlê li dora kelehê dîrokî yê "Şeqîf" li başûrê Libnanê hedef girtine.

Çavkaniyên nûçeyan ragihandine ku alarma hişyariya êrîşên Hizbullahê li herêma Celîl (Galilee) li bakurê Filistîna dagirkirî hatiye aktîfekirin û êncaxên mûşekî û droneyan ber bi van herêman ve berdewam dikin.

