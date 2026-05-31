"Hizbullahê du wesayîtên leşkerî yên artêşa siyonîst terikand"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hizbullahê Lubnanê ragihand ku bi du droneyên êrîşber yên "Ebabil" , du wesayîtên "Hummer" ên girêdayî artêşa Israîlê li dora kelehê dîrokî yê "Şeqîf" li başûrê Libnanê hedef girtine.
Êrîşên mûşekî û droneyên Hizbullahê ber bi bakurê Filistîna dagirkirî ve berdewam dikin
Çavkaniyên nûçeyan ragihandine ku alarma hişyariya êrîşên Hizbullahê li herêma Celîl (Galilee) li bakurê Filistîna dagirkirî hatiye aktîfekirin û êncaxên mûşekî û droneyan ber bi van herêman ve berdewam dikin.
