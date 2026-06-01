Şêx Mihemed Yezbek:Em ji helwesta berxwedanê paş de gav navêjin, heta tewra eger şerê Aşûrayî li pêş be”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlûl-Beytê (s.x)– ABNA–Serokê Komîteya Şer'î ya Hizbullah di peyamekê de ji alîgir û malbatên "berxwedanê" re ragihand ku ev kom ji helwesta xwe paşve nakişe û daxwazên wê, wek rawestandina tevahî ya êrîşan, vekişîna Îsraîl, vegera koçberan, azadkirina girtîyan û destpêkirina gotûbêjê li ser stratejiya parastinê, hîn jî li cihê xwe ne. Wî got ku ev helwest, "heta ger bi rûbirûbûnek Husaynî jî biqede", nayê guhertin.
Şêx Mihemed Yezbek di vê peyamê de bi pesnê "sebir û berxwedana" hêz û malbatên wan got û şervanên Hizbullahê wek "Husaynî" û "avakerên welat" pênase kir. Wî îdia kir ku xwîn û êşa wan di dawiyê de dê bibe sedema "paqijkirina axê ji pîsbûna Siyonîst-Amerîkî". Wî herwiha bi amajekirina ayetên Qur'anê û rivayetên olî, berxwedan rêya rûmet û serkeftinê zanî û ji hêzên xwe re got ku ew li hember dijmin "deriyek ji deriyên bihiştê" di dest de digirin.
Yezbek di berdewamiyê de dewleta Libnan berpirsiyarê parastina welatiyan û serweriya welatê xwe zanî. Wî got ku Hizbullah piştî peymana bi dijmin re, gelek meh sebr kiriye û şertên wê peymanê rêz kiriye. Lê li gorî gotinên wî, ev sebr li hember berdewamîya êrîşan û tiştê ku wî "nekarîna dewletê ya şopandina şertên peymanê" bi nav kir, bêdawî nabe. Wî herwiha îdia kir ku hin planên ku di nav Libnanê de li dijî berxwedanê tên pêşniyarkirin, bi rastî ji bo Îsraîlê sûd dixebitin û heta hin kes di nav hikûmet û kabîneyê de hewl dane ku berxwedanê "derveyî meşrûiyetê" nîşan bidin.
Serokê Komîteya Şer'î ya Hizbullahê di beşeke din a peyamê de daxwazên vê komê bi awayekî eşkere rêz kir: rawestandina tevahî ya agirbestê li ser behrê, axê û asîmanê; vekişîna tevahî ya Îsraîlê ji axa Libnanê; vegera xelkê bo bajar û gundên xwe; destpêkirina nûavakirinê; azadkirina girtîyan; û piştî wê jî destpêkirina gotûbêjê li ser "stratejiya parastinê" an "parastina neteweyî". Wî tekez kir ku ev helwesta dawîn a Hizbullahê ye û ev kom ji wê paşve nakişe, heta ger ev rê bi rûbirûbûnek nû biqede.
Yezbek di dawiya peyama xwe de ji Îran û rêberiya wê spasî kir û hêvîdar bû ku "azadiya sêyem" nêzîk be; têgînek ku xuya dike amaje bi qonaxeke nû ya guherînên siyasî û qada şerê li Libnan û sînorên başûrê wê dike.
