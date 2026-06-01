“Îro sibehê, bi beşdariya malbata qurbanî, hukma îdamê ya tecawizkarên ‘Ferîd Sadiqî’ hate îcrakirin.”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (S.X)–ABNA– Sazgeha nûçeyan a Kurd Press: Li gorî gotinên bavê “Ferîd Sadiqî”, sibeha îro roja duşemê, hukma îdamê ya kesên ku destdirêjî li kurê wî kiribûn – xortê 14 salî yê xelkê gundê Çeqmolo yê girêdayî bajarê Qorwe ku piştî bûyera destdirêjiya seksî xwe kuştibû – li girtîgeha Qorwe hate pêkanîn.
Ev bûyera dilêş di meha Tebaxa 2024an de qewimîbû. Piştî şopandina dozê di dezgehên dadwerî de, çend tawanbar hatibûn girtin. Piştî pêvajoya lêpirsînê, qonaxên dadwerî, ji nû ve avakirina dîmena tawanê û mikurhatina tawanbaran; ji bo du tawanbarên sereke yên dozê bi navên “Hesen Tehmasebî” û “Kohyar Ebasî” bi tohmeta “liwata bi zorê” (tecawiza seksî), hukma îdamê û ji bo tawanbarên din jî bi tohmeta şirîkatiya di azar û êşkenceyê de, hukma girtîgehê hatibû dayîn. Ev hukm piştî pesendkirina dawî ya Dadgeha Bilind a welat, piştî salek û 11 mehan ji mirina trajîk a Ferîd, hatin cîbicîkirin.
Ev hukm di demekê de hate cîbicîkirin ku du caran rast di kêliya îdamê de hatibû betalkirin û di cara sêyemîn de hate pêkanîn.
Ev doz yek ji bûyerên herî bi êş û hesastirîn dozên dadwerî yên li bajarê Qorwe bû ku ji aliyê raya giştî ve bi tundî dihat şopandin û daxwaza pêkanîna edaletê ji bo wê, bi berdewamî dihat kirin.
