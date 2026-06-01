“Mîrateyeke bêhempa ya ji Îmamekî xerîb”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (S.X)–ABNA–Îmamê me yê dehemîn, Elî kurê Mihemmed en-Neqî el-Hādī (selamê Xwedê lê bin), di nav îmaman de xwediyê taybetmendiyeke yekane ye: Berhema herî navdar a ku ji wî maye, ango “Ziyareta Cami’a Kabîre”, ewqas bilind bûye ku carinan Îmam bi xwe di bin siya wê de hatiye veşartin. Wisa dixuye ku xwedî û mamosteyê vê mûcîzeya gotinê, li pişt mezinahiya nivîsa xwe winda bûye.
Ziyareta Cami’a Kabîre, ne tenê duayek e; ew dersxaneyeke îmam-nasiyê ye. Bifikirin; îmamê ku di bin çavdêriya xeniqîner a Ebbasiyan de dijî, casûs li derdora mala wî digerin, hatûçûna şî’eyan bi tundî tê kontrolkirin, lê tevî vê yekê jî, ew ji kesekî re “ziyaretnameyekê” hîn dike ku heta qiyametê bibe meramnameya (manifestoya) şî’etiyê.
Di vê ziyaretê de, Îmam nabêje tenê “Silav li te be ey Îmam”, belkî bi gotinên wekî “Es-selamu ela mehalli me’rifetillah” (Silav li cihên nasîna Xwedê), “Ve mesakini-l berekeh” (Û cihên bereketê) û “Ve eşhedu ennekumul eimmetur-raşidunel muhtedunel me’sumun” (Guhî didim ku hûn in ew îmamên rêya rast dîtine, hîdayetkar û me’sûm), nîzamekî temam ê baweriyê dîzayn dike. Ango tam di wê demê de ku xelîfe dixwazin navê Ehl-ul Beytê tune bikin, Îmam ji heman mala di bin dorpêçê de, tîpekê (alfabeyekê) dinivîse ku heta hezar sal şûnde jî, her ziyaretvanê ku li derdora heremê dizivire, nabêje “dilê min şikest”, belkî bi mantiq dibêje: “Ez dizanim hûn kî ne, ez dizanim cih li ku ye û ez dizanim ji bo çi hatime.” (1)
Girîngiya wê heta radeyekê ye ku Elame Meclisî di “Biharu-l Enwar” de wê wekî “Es-sehu-l ziyaratê seden ve e’emmeha mezmûna” (ji aliyê senedê ve rasttirîn û ji aliyê naverokê ve berfirehtirîn ziyaret) bi nav dike. Di rastiyê de Îmam Hādī “çîlavek” da me ku bi wî em li hemû îmaman bi awayekî yekpare û bi nîzameke yekgirtî ya ramanî binêrin.
Xerîbiya Îmam Hādī ne tenê di şehadeta wî ya bi êş di 42 saliya wî de bi jehra “Mu’tezê Ebbasî” de sînordar e. Xerîbiya wî ya sereke di “nenasbûnê” de ye. Xelk, heta şî’eyên asayî jî, Hezret bêtir bi hejmaran (Îmamê dehemîn) nas dikin, ne bi ruh, reftar û têkoşînên wî yên rojane. Ew sirgûnî Samarayê kirin, bajarê ku bi zanebûn wekî qişleyeke leşkerî ji bo biçûkxistina Elawiyan hatibû avakirin. Îmam di wê xerîbiyê de, ji bilî Ziyareta Cami’a Kabîre, mûcîzeyên din ên fikrî jî afirandin: Munaqeşeyên dijwar ên bi feylesof û mutekeliman re, nameyên nihênî yên bo şî’eyên Îran û Iraqê, û torên wekîlan ku paşê bûn sedema “Xeybeta Sugra”.
Ango Îmam Hādī di rastiyê de dîzaynerê “berxwedana bêdeng” bû di dijwartirîn serdema Benî-Ebbas de. Ew bû ku şî’etî bi awayekî teşkilatî parast heta ku bigihêje destê Sahîbuz-Zeman (ec). Em çiqas vî rola wî di heyetan û medyayê de zêde dikin? Me çiqas wêrekîya wî ya di tenê manê de vegotîye? Ew “Îmamê xerîb” e ji ber ku em kêm li ser wî dipirsin.
Afirîneriyek ji bo derxistina Îmam ji nav toz û dûmana dîrokê
Çawa em nifşê ciwan ku tîyê rêberên nasnameyî ne, bi Îmam Hādī ve girêbidin? Fikrek, avakirina kampanyaya medyayî ya “Deqeyek bi xerîbê Samirayê re” ye. Li şûna hilberandina naverokên klîşe, komek çalakvanên çandî û hunermend, beşên kurt û pratîk ên Ziyareta Cami’a Kabîre (mînak: “Es-selamu elel eimmetid-du’ah”: Silav li pêşiyên banga rastiyê dikin) ji hev veqetînin û ji bo her beşekê vîdyoyek an podcasta kurt çêkin ku tê de van têgehên bilind bi pirsgirêkên roja me ve girêbidin. Mînak: “Du’ah” tê wateya bangker; Îmam te vedixwîne jiyaneke baştir. Di cîhaneke ku her roj peyameke reklamî te ber bi valahiyê ve dikişîne, Îmam Hādī (s) dibêje ez “da’î” (bangker) me ber bi Xwedê ve. (Vîdyo bi wêneyên balkêş ên herema Samarayê û jiyana bajarî ya îro).
Çima ev fikr balkêş e? Ji ber ku li şûna bombekirina agahiyan a dirêj, bi rastî qedehek ji deryaya ramana Îmam dide. Ev kampanya dikare heştageke taybet hebe: #Îmam_Hādī_Binase an #Ziyareta_Cami’a_Kabîre_Bixwîne. Nifşê ciwan hez dike hîs bike ku xwediyê “şifreyeke” taybet û kûr e. Gava bizanibe hevokên vê ziyaretê çiqas modern, fikirîn û rizgarker in, ew bi xwe dibe belavker. Bi vî awayî, hem xerîbiya Îmam dişkê, hem jî Ziyareta Cami’a Kabîre ji “metneke rozeyê” vediguhere “manifestoya şêwaza jiyanê”. Em Îmam wekî “xwediyê gotinê” nîşanî xelkê didin, ne tenê “xwediyê kerametê” ku bihîstina wê ji bo hinekan zehmet e.
Îmam Hādī (s), di nav bahoza xeniqînê de kanêkîkî (mêdene) hîkmetê bû. Wî bi mûcîzeyên gotinên xwe, dijmin têk bir (wek me di meclisa Mutevekkil de dît) û şî’etî ji bo serdema xeybetê sîgorte kir. Erka me di ber deriyê jidayikbûna vî Îmamî de, ne tenê pîrozkirin e, belkî pabendbûna bi xwendineke afirîner e. Werin em Îmamê ku ziyaretnameya wî rastiya Ehl-ul Beytê dide naskirin, ji quncikên dîrokê derxin. Em bibêjin Xwedêyo, me ji wan kesan bike ku “arifen bi heqqihi” (nasînê li mafê wî) ne, û ev naskirin ji kampanyayekê, xwendinekê û hewldaneke komî dest pê dike.
(1) Ev ziyaret di çavkaniyên sereke yên şî’eyan de wekî “Men la yehturuhul feqîh” ya Şêx Sedûq (C. 2, rûpel 609) û “Tehzîbu-l Ehkam” ya Şêx Tûsî (C. 6, rûpel 95) bi vegotina Mûsa kurê Ebdullah en-Nex’î ji Îmam Hādī ve hatiye girtin.
Nivîskar: Zehra Salihî Fer, xwedî bawernameya masterê di warê Quran û Hedîsê de.
