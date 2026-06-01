Seyîd Abbas Erakçî: Gotûbêj û guhertina peyaman berdewam e

1 June 2026 - 09:57
News ID: 1821108
Source: kmr.abna24.com
Wezîrê Karên Derve li ser rewşa dawîn a gotûbêjên di navbera Îran û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de û herwiha li ser dawîhatina şerê axivî û got:"Gotûbêj û guhertina peyaman berdewam in."

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlûl-Beytê (s.x)– ABNA–Seyîd Abbas Erakçî, Wezîrê Karên Derve yê Îran, li ser rewşa dawîn a gotûbêjên di navbera Îran û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de û herwiha li ser dawîhatina şerê axivî û tekez kir:

"Gotûbêj û guhertina peyaman berdewam in, lê di heman demê de tiştên ku di vê derbarê de tên gotin hîn tenê gumanbarî ne."

Erakçî zêde kir:

"Heta ku ev gotûbêj bi encamek eşkere û diyarkirî bi dawî nebin, nikare li ser wan dadwerek were kirin."

Wezîrê Karên Derve herwiha got ku:

"Hemû tiştên ku heta niha li ser gotûbêjên Îran û Amerîkayê hatine belavkirin, tenê texmîn û gumanbarî ne."

Erakçî bîranî ku:

"Divê girîngî neyê dayîn van gumanbariyan heta ku ew bibin rastiyek piştrastkirî."

