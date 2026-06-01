Îdiaya kontrolkirina Keliha Seqîfê ji aliyê Îsraîlê ve / Pisporan: Ev vîdyoyek propagandayê ye, ne serkeftineke leşkerî

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlî-Beyt (S.X)–ABNA– Ertêşa Îsraîlê sibehê îro (yekşemî) ragihand ku kontrola qalaya stratejîk a «Seqîf» (Bofor) girt, ya ku li ser bilindahiyeke zêdetir ji 700 metreyan, li ser Çemê Litani, Deryaya Selûqî û şaredariya El-Metle mezin dibe. Ev bi dû ketinên li qada şer, bi parastina agirê giran ji ax û hewa, pêk hat.
Fîlmeke propagandeyê ji bo Netanyahû
Di bersivdana vê kiryarê de, Fûad Xirîs, çalakvanê medyayî, vîdyoya ku artêşa Îsraîlê belav kir «fîlmeke propagandeyê» nav kir û got ku ew kêliya dagirkirina qalayê belge dike.
Wî tekez kir ku qela «avahiyeke dîrokî û geştyarî» ye, nekeleke rûniştina şervanan.
Xirîs got ku leşker di vê vîdyoyê de bêyî wesayîtên zirxî têne dîtin, û ev nîşan dide ku ew ji pişt qalayê ve ketine hundur, da ku vê fîlma propagandeyê ya ku Netanyahû pêdivî pê hebû, tomar bikin û pişt re paşde vekişin.
Defansa berxwedanê guhertiye
Yasîn Ezdîn, nivîskar û analîst, jî tekez kir ku medyaya Îsraîlê girîngiya vê kiryarê mezintir nîşan dide.
Wî rave kir ku îro rêbaza berevaniyê temamî guhertiye; berxwedan êdî li dîwaran an pêşmergan rûniştiye nake, belku bi tunel û veşartinê ve girêdayî ye da ku êrîşên bilez û surprîz ji bo qelskirina dijmin pêk bîne, herwiha bi bikaranîna mûşekan û dronên ku li qada şer bandorê zêde hene.
Hewldana Îsraîlê ji bo serkeftin li ser grîna mîhî
Tamer Qedîh, rojnamevan, ev şadîya Îsraîlî wek hewldana bidestxistina serkeftinê li ser êş û grîna derbasbûyî nasand, ne li gorî agahiyên roja niha.
Wî binpêkirina 1982-an bibîr anî, ku tê de hêzên taybet ên Îsraîlî berî dagirkirina qalayê, dehan kes kuştin. Minahim Begîn û Şarôn paşê serdana qalayê kirin da ku wêneya serkeftinê ya navdar tomar bikin.
Qedîh got ku paşê qela bû cihê herî zêde xurt ê leşkerî û armanceke stratejîk ji bo berxwedana Lubnanê, ku bi êrîşên mûşekan û kemînên li ser wê, heta paşvekêşana sala 2000-an, wisa têxistin qelskirin.
Wî şirove kir ku îro kesê ku li Lubnanê şer dike, ji taktîkên şerê gerîla yên bê parastina hewayî an pergala berevaniyê bikar tîne. Di wisa şerê de, ne gengaz e ku pêşkeftina erdnîgarî ya hêzên dagîrker bi tevahî were astengkirin, lê berxwedan dikare wan qels bike û neçar bike ku paşde vekişin.
Di piştrastkirina domandina rewşa qelskirinê ya ku Qedîh behs kir, Xelîl Nasrallah, rojnamevan, destnîşan kir ku tenê çend saetan piştî pêşkêşkirina dagirkirina qalaya Şeqîf wekî «destkeftiyek ku bi taybetî li şaredariya El-Metle diparêze», alarmên xeterê li hundurê wê şaredariyê û herêmên din ji ber ketina mûşekên ku ji Lubnanê hatine avêtin, deng dan.
Çelangeha sereke ya Îsraîlê: li wir mayîn, ne tenê pêşveçûn
Samir Haç Elî, rojnamevan, jî tekez kir ku qaîdeya meydanî dibêje ku dagirker dibe ku her deverek li Lubnanê bigihîje, lê çelangeha sereke di karûbarê wî de ew e ku çiqas dikare li wir bimîne û lêçûnên mayînê bide. Wî behsa pêşkeftinên El-Biyazeh, El-Lebûneh, Zewtar û Yamhur kir û got ku Seqîf jî dê heman senaryoyê bijî.
