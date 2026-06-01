“Sivîl di êrişeke hêzên DAIŞê li rojhilatê Kongo de hatin kuştin”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlî-Beyt (S.X)–ABNA–Hêzên çekdar ên girêdayî komê terorîst a Dawleta Îslamî (DAIŞ) di êrişeke hovane de ku li derdora bakurê bajarê Beni li parêzgeha Kivûya Bakur (rojhilatê Kongo (Rojava Demokrasî ya Kongo)) hate kirin, 6 sivîl û 1 leşkerê Kongoyî kuştin.
Li gorî agahiyan, ev êriş di şeva Şemî-Yekşemê de pêk hatiye. Tê gotin ku endamên çekdar ên Tevgera “Yekîtiya Hêzên Demokratîk” (ADF), ku bi Dawleta Îslamî (DAIŞ) ve tê girêdan û wek “wilayeta Afrîkaya Navîn” têne nas kirin, derdora bakurê Beni hedef girtine û 6 sivîl bi çekên qetlkirinê (birrîn) kuştine.
Sêrbixweya artêşa Kongoyê li vê herêmê piştrast kir ku çekdarên vê komê di navbera herêmên Ngadhî û Mafîwî de ketine nav û 6 sivîl serbirîne. Herwiha, dema ku leşkeran li dû wan ketin, yek leşker jî hatiye kuştin.
Piştî vê êrişê, li bajarê Beni xwepêşandan û pevçûn derketin. Xelk û ciwanan ji “lawaziya hêzên ewlehiyê” nerazî bûn. Xwepêşandaran laşên qurbanan birin nexweşxaneyê (morgê) û di rewşeke tansiyonê de bi hêzên ewlehiyê re pevçûn kirin.
Tê gotin ku tevgera ADF komek çekdar e ku bingeha wê Ugandayî ye û bi êrişên berdewam li dijî sivîlan li rojhilatê Kongo navdar e, û wek şaxek ji Dawleta Îslamî (DAIŞ) li vê herêmê tê binavkirin.
