Daxuyaniya Artêşa Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (SANTKOM (Fermandariya Navendî ya Artêşa Dewletên Yekbûyî)) li ser pevçûnên nû li başûrê Îran

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlî-Beyt (S.X)–ABNA–Artêşa Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ragihand ku piştî wê yekê ku Îran yek ji balafirên bêmirov ên wan a modela MQ-1 Predator têk xist, hêzên Amerîkî hin armancan li navçeya Gorok (Şaredariya Sirîk) û Girava Qeşm hedef girtin.
Fermandariya navendî ya artêşa Amerîkî (SANTKOM (Fermandariya Navendî ya Artêşa Dewletên Yekbûyî)) di daxuyaniyeke xwe de pejirand ku ev êrîş di bersiva “çalakiyên êrîşkar” ên Îranê de hatine kirin, di nav de têkbirina yek MQ-1 ku li ser avên navneteweyî di mîsyonekê de bû.
Li gorî vê daxuyaniyê, di êrîşên rojên Şemî û Yekşemê de hêzên Amerîkî cîhên berevaniyê yên asmanî, yek stasyona kontrola erdî û du balafirên bêmirov ên yek-alî hilweşandin. Tê gotin ku tu kes ji personelên leşkerî yên Amerîkî birîndar nebûye.
Aliyê din, hêzên Sepa Pasdaran (Hêzên Quds an Sepaha Pasdaranê Şoreşê Îslami) berê ragihandibûn ku yek balafira MQ-1 ya artêşa Amerîkî ku têkildarî operasyonek “xetereyî” bû, piştî ketina avên Îranê hat têkbirin.
Herwiha tê gotin ku di berê de jî hin êrîşên bersivdar ên Îranê li dijî çavkaniyên êrîşê yên Amerîkî hatine kirin û hin zirar li amûrên pêşkeftî yên wan jî çêbûye.
Sepa Pasdaran (Hêzên Quds an Sepaha Pasdaranê Şoreşê Îslami) herwiha hişyarî da ku di rewşên dubarebûyî de “bersivek tundtir” dê were dayîn û berpirsiyariya her zêdebûna tansiyonê li ser aliyê hêzên êrîşkar tê danîn.
