Hevrêziya (DYA)û Tel Avîvê ji bo êrîşa li ser taxên Beyrûtê eşkere bû /Yedioth Aharonot: Biryara êrîşa li ser Beyrûtê bi hevrêziya Amerîkayê hat dayîn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Roja duşemê rojnameya “Yedioth Ahronoth” a rejîma sîyonîst, bi pişta xwe bi daxuyaniya berpirsiyarekî Îsraîlî ve girê dide, eşkere kir ku biryara êrişkirina Dahiye ya Beyrûtê bi hemahengiya Waşingtonê hatiye girtin.
Wî berpirsiyarê Îsraîlî îdia kir ku Wezîrê Karên Derve yê Amerîkayê “Marco Rubio” ji bo pêkanîna agirbestê hewl daye, lê ji ber ku Hizbullahê di vê mijarê de hevkarî nekiriye, Washingtonê bi êrişkirina li ser Beyrûtê razî bûye.
Zirarên giran ên Îsraîlê li başûrê Libnanê
Tê zanîn ku rejîma sîyonîst di rojên dawî de li başûrê Lubnanê rastî zirar û ziyanên giran hatiye û nekarîye pêşî li êrişên xurt ên mucahidên Hizbullahê bigire.
Mucahidên Hizbullahê, bi mûşek û firokeyên bêmirov (drone) armancên xwe yên li bakurê Filistîna dagirkirî û cihên kombûna wesayît û leşkerên sîyonîst ên li başûrê Libnanê, bi taybetî derdora Kela Şeqîfê, kirine hedef.
Êrişa li ser navçeyên niştecîbûnê yên Sûrê û nexweşxaneya Cebel Amil
Rejîma sîyonîst ji serê sibê (duşemê) ve, çend caran navçeyên niştecîbûnê yên bajarê Sûrê yê li başûrê Libnanê topbaran kirine. Nexweşxaneya “Cebel Amil” a li bajarê Sûrê, yek ji armancên êrişên firokeyên şer ên sîyonîstan ên îro bûye.
