Paşvekişandina Siyonîstan ji êrîşa li Dahiye (Dâhiyê) piştî hişyarîyên qetî û diyar ên Îranê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Piştî hişyarîyên eşkere yên Komara Îslamî ya Îranê derbarê encamên her cûre destdirêjiyeke nû li ser Libnanê de, rejîma Siyonîst ji êrîşa ku plan kiribû li ser Dâhiyê Başûrê Beyrûtê paşvekişiya.
Donald Trump, serokkomarê Amerîkayê, di peyamekê de îdîa kir ku piştî axaftinek telefonî bi Binyamîn Netanyahû (serokwezîrê rejîma Siyonîst) re, ew bawer bûye ku tu hêzek dê ji bo Beyrûtê neyê şandin, û hemû çalakiyên leşkerî yên di vê babetê de hatine rawestandîn.
Ev guherîn piştî wê çêbû ku berpirsên payebilind ên Îranê hişyarî da bûn ku her cûre têkçûna agirbestê (ateşkesê) li Libnanê wateya têkçûna peymanê di hemû cehên herêmê de ye, û berpirsiyariya encamên wê dê li ser Amerîka û rejîma Siyonîst be.
Medyayên Îsraîlî jî pejirand ku artêşa vê rejîmê li ber deriyê bû ku li dijî Dâhiyê Başûrê Beyrûtê û navendên fermandariyê yên Hizbullahê êrîşeke fireh pêk bîne; lê di demên dawî de, bi pey zext û destwerdana Amerîkayê, operasyon hat rawestandîn. Çavkaniyên siyonîst îtîraf kirin ku têkiliya rasterast a Trump û Netanyahû roleke diyarker di paşxistina vê êrîşê de lîstiye.
Lêkolînerên herêmî dibêjin ku paşvekişandina Tel Avîvê ji pêkanîna vê operasyonê, herî zêde nîşan dide ser bandora astengkirina “Axsa Berxwedanê” û her weha ser tirs û loqandinên Washingtonê ji firehbûna qada şer û pevçûnan di herêmê de. Hişyarîyên dawî yên Îranê jî ev peyam gihand ku her çalakiyek li dijî Libnanê dikare bi bersivekê re berdewam bibe ku ji yek cehê tenê derbas dibe û qada firehtir digire.
Her weha fermandarê Qereqaha Navendî ya Xatemul-Enbîya (S) jî bi hişyarî da rejîma Siyonîst, gotibû ku heke tehîd û planên li dijî Beyrût û Dâhiyê were pêkanîn, herêmên bakurê eraziyên dagirkirî û şûna niştimanên leşkerî dê “ewle” nemînin.
Li ser vê bingehê, rawestandina êrîşa li ser Dâhiyê Başûrê Beyrûtê ji aliyê gelek çavdêrvanan ve wekî nîşaneke nekamîya siyaseta tehdîd û zextê ya rejîma Siyonîst û serkeftina hevkêşeya astengkirinê ya berxwedanê di herêmê de tê nirxandin.
Dawiya peyamê
Etîket:
Trump, Îran, rejîma Siyonîst, Beyrût, Dâhiyê, Hizbullah, Amerîka, Qereqaha Xatemul-Enbîya
Your Comment