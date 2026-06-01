Qubad Talebanî: Em ji bo hilbijartinên pêşwext amade ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî raporta Kûrdistan Press (Kurdpa), Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî di daxuyaniyekê de ragihand ku Yekîtiya Nîştimaniya Kurdistanê (YNK) hem ji bo pêkanîna kabîneya nû ya hikûmetê û hem jî ji bo lidarxistina hilbijartinên pêşwext bi temamî amade ye.
Talebanî bal kişand ser wê yekê ku pirsgirêka sereke ne tenê lidarxistina civînan e; divê aliyên siyasî bigihîjin wê baweriyê ku hikûmeta pêşerojê pêwîstî bi beşdariya rastîn, xebata hevbeş û pêkvejiyanê heye.
Wî di dawiya axavtina xwe de tekez kir ku her kengî ji bo civîneke hevbeş dem were diyarkirin, partiya wî amade ye. Her wiha amaje bi wê yekê kir ku ew bi rêzgirtineke mezin li destpêşxeriya Sekreterê Giştî yê Yekgirtûya Îslamiya Kurdistanê Selahaddîn Behadîn dinêrin.
Qubad Talebanî di beşeke din a axavtina xwe de diyar kir ku YNK ji bo gotûbêjkirina pêkanîna hikûmetê, amade ye ligel Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) rûne.
Wî got: “YNK ji her bijardeyeke ku me ji vî qeyrana siyasî derxîne wekî çareserî pêşwazî dike; lê hêsantirîn çareserî ew e ku YNK û PDK bên ba hev û li hev bikin.”
Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê derbarê pêkanîna kabîneya nû de tekez kir: “Em li gel pêkanîna hikûmetê ne û hevkar in.”
Talebanî derbarê hilbijartinên pêşwext de jî anî ziman: “Em ji bo hilbijartinên pêşwext amade ne.”
