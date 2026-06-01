Endamê Besîca Mamosteyên Hewzeya Îlmiyeya Qumê:Asayîkirina têkiliyên Îmaratê bi Îsraîlê re, xiyaneteke li ummeta Îslamî ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucetulislam Elî Esxer Muçtehîdzade, endamê Besîca mamosteyan, rêveberan û nuxbeyên Hewzeya Îlmiyeya Qumê, di axaftinekê de bi Abna re, li ser gavên dawî yên Mîrnişîniya(Emarat) Erebî ya Yekbûyî di rêça asayîkirina têkiliyên xwe bi rejîma Siyonîst re û her weha li ser rola vê welatê di şerê tevlihev de li dijî Îranê rawestiya.
Abna:
Gavên dawî yên Mîrnişîniya Erebî ya Yekbûyî di asayîkirina têkiliyên xwe bi rejîma Siyonîst re de (Peymana Îbrahîm) û hevrêziya wê bi Amerîkayê re di herêmê de, wekî celebek “xiyanetê li armancên ummeta Îslamî û Felestînê” tê dîtin. Li gorî nêrîna we, bingehên olî yên vê yekê çi ne? Ma dikare ev tevger bin ser navên “tefrîqekirinê di nav ummeta Îslamî de” an “hevkarîkirina bi dijminên Îslamê re” bên kategorîzekirin?
Bersiv:
Ji aliyê hînkirinên Îslamî ve, bingeh li ser parastina yekîtiya ummeta Îslamî û nehatinkirina hevkariyê bi dijminên hevpar ên misilmanan e, bi taybetî bi rejîma Siyonîst ku dagirkerî û zordestî li ser Felestîniyan dimeşîne.
Gava Mîrnişîniya Erebî ya Yekbûyî di rêça asayîkirina têkiliyê de (Peymana Îbrahîm) û hevrêziya herêmî bi Amerîkayê re dike, herî kêm ji sê aliyan ve dikare were rexnekirin:
- Têkbirina prensîba “nefya sebîl”ê
(ango nehêlîn ku ne-misilmanan serweriya xwe li ser misilmanan bicîh bikin):
Her cûre hevkariya stratejîk bi rejîma Siyonîst re, ku bibe sedema xurtbûna wê li hember gelê Filestînê û cîhana Îslamê, dikare wekî hevrêziyek bi dijminên Îslamê re were dîtin.
- Çêkirina tefrîqeyê di nav ummeta Îslamî de
Di şert û mercên ku gelek welatên Îslamî û aliyên din li ser yekîtiya li dijî sîyonîzmê sekinîne, derketina welatekî erebî yê bi bandor ji vê hevahengiyê, dikare bibe sedema lawazkirina rêzên misilmanan.
- Xiyanet li armanca Filestînê
Quds û mafên gelê Felestînê li ba gelek misilmanan berpirsiyariyeke hevpar tê hesibandin. Ji ber vê yekê, her cûre rewakirin an meşrûîyetdayînê ji rejîma Siyonîst re, wekî xiyanetek li wê berpirsiyariyê tê dîtin.
Ji ber vê yekê, li gorî vê nêrînê, erê, dikare ev tevger bin ser navên “tefrîqekirinê di nav ummeta Îslamî de” û “hevkarîkirina bi dijminên Îslamê re” bên ravekirin; heya ku ravekirineke olî ya zelal û ji aliyê piraniya zanyarên olî ve pejirandî tune be.
Abna:
Li gorî hin raporan, berpirsên payebilind ên Emaratê bi serokkomar û berpirsên rejîma Siyonîst re civîn û peymanên aborî û ewlehiyê kirine. Her weha dibêjin Emaratê di şerê tevlihev û dorpêçên dawî de li dijî Îranê roleke lojîstîkî û agahdarî bi hevrêziya Amerîka û Îsraîlê re lîstiye. Îran divê çawa bersivê bide?
Bersiv:
Li gorî vê gotarê, rola lojîstîkî û agahdarî ya Emaratê li kêleka Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê, wekî “destdirêjiyeke nerasterast” an “alîkariyê bi dijmin di şerê tevlihev de” tê şirovekirin.
Di vê nêrînê de, hatiye gotin ku Îran divê bersiveke hesabkirî, li gorî şert û mercan, û çendqatî bide.
Di metnê de hin çarçoveyên bersivê wekî van tên navandin:
- Qada ewlehî/security: çalakiyên di çarçoveya berevaniya meşrû de, bi şertê ku kontrolkirî bin û nebibin sedema firehbûna aloziyê.
- Qada ne-rast: zêdekirina alîkariya siyasetên herêmî ya hevpeymanên xwe, da ku biha ya her cûre hevkariya dijwar bilind bibe.
- Qada aborî û teknolójîk: sînordarkirina hin hevkariyên fênî, neftî an bazirganî bi pargîdaniyên ku tê gotin ji wî alîyî sûd werdigirin.
- Qada agahdarî û sîberê: karanîna serişteyên agahdarî an sîberî bi awayekî nebaşkirî, di çarçoveya siyasetên dewletî de.
Di heman demê de hatiye tekez kirin ku berî her gavê, divê her îddia bi belgeyên pêbawer û navneteweyî were piştgirîkirin, da ku meşrûîyeta her helwestê were parastin.
Abna:
Bi nêrîna we, bi berçavkirina tevgerên dijmanane yên Emaratê û hin welatên erebî yên hevalbend bi Amerîka û Îsraîlê re, “bersiva Îranê” di sê astan de — dîplomatîk, ewlehî, û çandî-ragihandinî — çawa divê were pênasekirin? Bi taybetî, hûn çi pêşniyaran ji serok û saziyên biryardayînê yên Îranê re dikin?
Bersiv:
1. Asta dîplomatîk
- Zêdekirina zexta dîplomatîk a herêmî: çalakkirina mekanîzmayên girêdayî bi dosyeya Felestînê di nav saziyên herêmî de.
- Peyamên rasterast ama bi hişyarî: gihandina peyamên zelal bi rêyên navbeynkar, ku her rola lojîstîkî ya li dijî Îranê wekî xeta sor tê hesibandin.
- Gava navneteweyî ya mafî: heke belge hebin, birina mijarê bo pêşberî saziyên navneteweyî.
2. Asta ewlehî
- Xurtkirina pergalên berevaniyê li kenarên Mekeran û Kendava Farsê.
- Zêdekirina çavdêrî û dij-agahdarî li hember êrîşên sîberî an çalakiyên têkder.
- Nîşandana hêza astengker di deryayê û hêzên mûşekî de, bi armanca şandina peyameke aşkere li ser bihayê hevkariyê bi dijminan.
3. Asta çandî-ragihandinî
- Afşakirin û ragihandina medyayî di cîhana Îslamî de, bi zimanên cûda.
- Piştgiriya gotûbêja “berxwedanê” di nav rexnekerên asayîkirinê de.
- Dîplomasiya giştî ji bo avakirina bandor li ser raya giştî.
Di dawiya axaftinê de, Hucetulislam Muçtehîdzade hin pêşniyar ji serok û saziyên biryardayînê yên Îranê re jî kirin:
- Divê ji bilezî û hespîtiya di bersivên leşkerî yên rasterast de were dûrketin, ji ber ku dibe ku bibe sedema şerekî fireh.
- Divê dîplomasî, afşakirin û avakirina hevahengiyê ya herêmî li pêş bê, ne tenê tehdîdên devkî.
- Xurtkirina têkiliyên bi Arabistana Siûdî, Oman û Qeterê re dikare bibe sedema tenêkirina Emaratê.
- Hevkariya bi Çîn û Rûsyayê re ji bo kêmkirina hevrêziya Amerîka–Îsraîl–Emaratê di astê navneteweyî de dikare girîng be.
- Piştgiriya dosyeya Felestînê wekî amûreke bingehîn ya zextê li hember welatên asayîkar.
- Heke belgeyên pêbawer hebin, divê belgeyên têkildar bi rolek Emaratê bi awayekî kontrolkirî û armancdar werin weşandin.
Di dawiyê de, wî tekez kir ku parastina stratejiya “sebra stratejîk” ligel astengeriya çalak, ji bo rêgirtina firehbûna نفوذa Îsraîlê li cîranên başûrê Îranê, rêya herî hişyar e.
