Ayetullah Şûbeyrî Zencanî: Hemû kes pêdivî ye alîkariya hikûmetê bikin

Li gorî raporta Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x)– ABNA –Ayetullah El-Uzmê Seyîd Mûsa Şûbeyrî Zencanî, yek ji merce’ên mezin ên şîe, di hevdîtina xwe ya bi Serokê Ofîsa Serokomar re bal kişand ser ku dewleta niha dewleteke “bijare” ye û tekez kir: “Hemû kes bi serê xwe wezîfedar in ku alîkariya vê koma bijare bikin da ku pirsgirêk bên çareserkirin û ji holê bên rakirin.”
Navborî di vê hevdîtinê de her wiha anî ziman: “Bi kefa (inayeta) Îmamê Demê (ec…feracah), pirsgirêk dê bên çareserkirin û ji holê bên rakirin.”
Dewlet bi parastina îqtîdara neteweyî û di çarçoveya îzzet, hîkmet û meslehetê de karên welêt pêş dixe
Serokê Ofîsa Serokomar jî di vê hevdîtinê de, piştî ku silavên Dr. Pezeşkiyan gihand, rewşa niha ya welêt di beşên navxweyî, navneteweyî, şerê şênber (kombînasyonel) ê Amerîka û rejîma siyonîst, rewşa aborî ya niha, daxwazên giştî yên xelkê û pêwîstiya kêmxercî de şirove kir.
«Muhsin Hacî Mîrzaî» bi diyar kirina vê yekê ku dewletê karê xwe di şert û mercên pir zehmet de dest pê kiriye û ji destpêkê ve bi gelek pirsgirêk û astengiyan re rû bi rû maye, got: “Gelek rêveberên ku di van çend dehsalên dawî de li welêt xwedî berpirsyarî bûne, qebûl dikin ku zehmettirîn serdema birêvebirina welêt, serdema berpirsyariya dewleta çardemîn e û dewlet hewl dide di çarçoveya armancên Şoreşa Îslamî û dabînkirina daxwazên xelkê de gavan bavêje.”
Navborî bi tekezî li ser berdewamiya bêbaweriya li hemberî aliyê hember (dijmin) destnîşan kir: “Di heman demê de ku hemû hewldan dê bên bikaranîn, bi rêzgirtina li îzzet, hîkmet û meslehetê û bi parastina îqtîdara neteweyî, hemû aliyên kar tên berçavgirtin.”
Wî her wiha got: “Komîteya dest-anînerên Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî bi hevfîkriyê kar pêş dixin. Derbarê welatên herêmê de, armanca me ji destpêkê ve ne-êrîşkirina ser cîranan û parastina girêdanên îslamî bû, lê ji agahdarî, ax û îmkanên wê herêmê li dijî me hat bikaranîn; Îranê ji mafê xwe yê rewa ji bo parastina berjewendiyên xwe bikar anî û bersiva destdirêjkeran da, lê destê me yê dostaniyê ji bo hemû welatên îslamî vekirî ye.”
Serokê Ofîsa Serokomar, xala duyemîn wekî xweza û naveroka aloz a şerê dijmin binav kir û bi bîr xist: “Şerê ku dijmin bi me re dest pê kiriye, şerekî aloz û şênber (kombînasyonel) e; yek aliyê wê leşkerî ye; mûşekan davêje, xelkê, fermandaran û rêberê şoreşê şehîd dike. Digel vê yekê, her gava bûyereke wiha diqewime, xelk zêdetir li hev dicivin, yekgirtîtir dibin û bi ciddiyeta zêdetir ji bo parastina welêt dikevin meydanê.”
Wî zêde kir: “Van rojan nîşan da ku xelk di meydanê de ne, lê ne hemû aliyê şer leşkerî ye; dijmin beşek ji binesaziyên enerjiyê yên me kiriye armanc, her wiha dorpêçkirina sînorên başûrê welêt ku zêdetirîn para îthalat û îxracata me ji wir e, bûye sedema hejandinên berfireh û zêdebûna çendqatiyê ya kireyên veguhastinê li herêmê. Dewlet hemû hewlên xwe dide ku kêmtirîn zirar bigihîje civakê, lê divê bê qebûlkirin ku em di şerekî de ne ku dijmin bi hemû hebûna xwe dixwaze berxwedana me bişkîne.”
Hacî Mîrzaî bi spasiya rêberiyên Rêberê Mezin ê Şoreşê, li ser pêwîstiya hevgirtin, yekîtî, hevahengî û qebûlkirina zehmetiyên neçarî tekez kir û got: “Bi kêmxercîkirina di xerckirina enerjiyê de em dikarin pirsgirêkên hatine pêş, heta radeyeke mezin telafî bikin. Yek ji wan xalan ku Serokomar Dr. Pezeşkiyan bi taybetî li ser tekez dike, kêmxercîkirina di hemû karan de ye da ku bi zirarên kêmtir vê qonaxê derbas bikin.”
Wî her wiha got: “Teşwîqa din a wî, navendîkirina mizgeftê ye ji bo çareserkirina pirsgirêkên xelkê; Serokomar bawer e ku divê em vegerin ser şert û mercên destpêka Îslamê û Şoreşê ku mizgeft navenda tevgera civakî bû û xelkê li derdora mizgeftê di kêmxercî û alîkariya hewcedaran de hevkarî dikirin.”
Wî di dawiyê de got: “Dewlet şev û roj û bêyî betlaneyê mijûl e ku çawa bixebite da ku kêmtirîn zirar bigihîje xelkê. Anketên serbixwe yên ji dewletê, razîbûna bilind a xelkê di dema şer de dinirxînin. Digel zextên ji ber sînoran, divê em hemû tehemul bikin û bigihîjin encamên xwestî.”
Dawiya peyamê.
Your Comment