  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Türkiyê hewl dide ku şerê Îran û Amerîkayê bi dawî bîne

2 June 2026 - 21:18
News ID: 1821817
Source: Mehr News
Türkiyê hewl dide ku şerê Îran û Amerîkayê bi dawî bîne

Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê got: Enqere ji nêz ve guhertinên li Rojhilata Navîn û herêmê dişopîne û hemû hewlên xwe daye da ku dawî li şer û nakokiyan bîne.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdan, ligel berteknîşandana li hemberî gavên ji bo xurtkirina baskê cudaxwaz û dijberiya Enqereyê ya li hemberî her cure tevlîheviyên etnîkî an mezhebî, ragihand: Tirkiye ji nêz ve guhertinên li Rojhilata Navîn û herêmê dişopîne û hemû hewlên xwe daye da ku dawî li şer û nakokiyan bîne.

Her wiha diyar kir: Egera wê yekê heye ku Netanyahu komkujiyeke din bide destpêkirin ku ev yek cihê nîgeraniyê ye û niha jî bi behaneya têkoşîna li dijî Hîzbullahê, şer veguhestiye Lubnanê."

……….

Dawiya Peyam

Your Comment

You are replying to: .
captcha