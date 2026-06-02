Türkiyê hewl dide ku şerê Îran û Amerîkayê bi dawî bîne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdan, ligel berteknîşandana li hemberî gavên ji bo xurtkirina baskê cudaxwaz û dijberiya Enqereyê ya li hemberî her cure tevlîheviyên etnîkî an mezhebî, ragihand: Tirkiye ji nêz ve guhertinên li Rojhilata Navîn û herêmê dişopîne û hemû hewlên xwe daye da ku dawî li şer û nakokiyan bîne.
Her wiha diyar kir: Egera wê yekê heye ku Netanyahu komkujiyeke din bide destpêkirin ku ev yek cihê nîgeraniyê ye û niha jî bi behaneya têkoşîna li dijî Hîzbullahê, şer veguhestiye Lubnanê."
……….
Dawiya Peyam
Your Comment