Peymana Şûraya Hemahengiya Propagandaya Îslamî;Nûkirina soza miletê Îranê bi armancên welayetê û peyman bi Rêberê Bilind a Şoreşê re.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şûraya Hemahengiya Belavkirina Îslamî, di beriya cejna Qurbana mezin (Gedîrê Xum) de, bi weşandina peymannameyekê tekezî li ser nûkirina soz û peymana miletê Îranê bi armancên welayetê û bi Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, Hezretî Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xamineyî (Xweda wî hifz bike) kir.
Metna peymannameya miletê mezin ê Îrana Îslamî bi Weli-yê Emrê Misliman, Rêberê Bilind ê Şoreşê Hezretî Ayetullah Seyîd Mucteba Huseynî Xamineyî (Xweda wî hifz bike) wiha ye:
Bi navê Xwedayê dilovan û dilovîn
(الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا) (Sûreya Maîde, ayeta 3)
Gedîr, roja diyarbûn û xuya-bûna welayeta bilind û ronahîya tekwinî ya Xwedayê Teala li ser mirov û civakên mirovî ye; ji bo pêkanîna hînkarên wehîyê yên hatine bo xatim û şereftirînê pêxemberan, Hezretî Muhammed Mistefa (s.x.a) û ji bo geşbûn û temambûna aliyên giyanî û madî yên mirov di jiyana wî ya kesane û civakî de, ji bo gihîştina bi bextewariya vê dinyayê û ya axretê.
Di roja cejna Gedîrê de, Pêxemberê Îslamê, Elî Îbn Ebû Talib; mirovê kamil û Qurana axêver, bi fermana Xwedayê Hekîm wekî Îmamê mislimanan, cîgirê xwe û serokê civaka Îslamî diyar û nasand.
Em şopînerên Emîrê Mu’minan (Silav li ser wî bin), di serdema dûrbûna (xeybeta) wî ronahîya hidayetê, Hezretî Mehdîyê Sozdar (xweda zuhora wî lez bike) de, bi bawerîya bi prensîba bilind a welayetê û desthilatdarîya Feqîhê bi şert û merc, di vê qonaxa hesas a Şoreşa Pîroz a Îslamî de û bi şopandina rêya du Îmamên mezin (rehmet li wan bin), ji bo bilindkirina welat, parastina welatê xwe yê ezîz û pêkanîna şaristaniyeteke nû ya Îslamî, bi Hezretî Ayetullah Îmam Seyîd Mucteba Xamineyî (Xweda wî hifz bike) re peymanê girê didin û bi hemû canê xwe, dilsozî û îtîata mutleq ji fermanên wî Rêberê zana re di hemû qadan de radigihînin.
Şûraya Hemahengiya Teblîxata Îslamî
Your Comment